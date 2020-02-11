ФСО подготовила проект приказа о защите гособъектов от беспилотников

"Проект приказа определяет последовательность действий должностных лиц органов государственной охраны, уполномоченных на принятие решения о пресечении нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых объектов, по принятию такого решения, а также перечень указанных должностных лиц", - говорится в пояснительной записке к проекту приказа ФСО.

Как отмечается в приложении к приказу, решение о применении средств подавления или физической ликвидации дрона принимает начальник службы безопасности охраняемого объекта, изучив возможные угрозы от беспилотника. Далее он выбирает способ - подавить электронику беспилотника или сбить его "посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения данных судов".