Врач рассказала, как правильно выбрать колбасу

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. При выборе колбасы важно обратить внимание на ее внешний вид, рассказала телеканалу При выборе колбасы важно обратить внимание на ее внешний вид, рассказала телеканалу "Москва 24" врач-диетолог Елена Соломатина

По ее словам, хорошие колбасные изделия не могут быть чересчур розовыми или красными: слишком яркий цвет говорит о переизбытке нитрита натрия.

Кроме того, колбаса должна быть упругой и хорошо гнуться. У качественной продукции на срезе нет пустот, консистенция однородная, а жир светлый и не желтый, добавила собеседница телеканала.

Она заметила, что при покупке важно ознакомиться с составом на этикетке. Как подчеркнула Соломатина, чем меньше ингредиентов, тем лучше.

"На первом месте стоит мясо, из которого она приготовлена: свинина или мясо птицы. Затем идут вода, соль и различные смеси. Стоит смотреть, чтобы в колбасе не было мяса механической обвалки. Это обрезки колбасного производства, в них содержится соединительная ткань, которая плохо переваривается", — пояснила врач.