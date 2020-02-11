"Роснефть" пролонгировала контракты на поставку нефти по "Дружбе"

"Было продолжено сотрудничество с конечными потребителями, пролонгированы долгосрочные контракты на поставку нефти по "Дружбе" в направлении Польши и Чехии, в том числе в Германию. Мы даже увеличили долю владения в Баварии на заводе Bayernoil. В Германию с 2016 года поставили 83 миллиона тонн нефти, это 25% их импорта нефти в целом", - сказал он.