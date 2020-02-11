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"Роснефть" пролонгировала контракты на поставку нефти по "Дружбе"
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РИА Новости

"Роснефть" пролонгировала контракты на поставку нефти по "Дружбе"

14:57 11.02.2020 (обновлено: 17:00 11.02.2020)
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© AP Photo / Sergei GritsРабочие на нефтепроводе "Дружба"
Рабочие на нефтепроводе Дружба
© AP Photo / Sergei Grits
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. "Роснефть" пролонгировала долгосрочные контракты на поставку нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" в направлении Польши и Чехии, в том числе в Германию, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Было продолжено сотрудничество с конечными потребителями, пролонгированы долгосрочные контракты на поставку нефти по "Дружбе" в направлении Польши и Чехии, в том числе в Германию. Мы даже увеличили долю владения в Баварии на заводе Bayernoil. В Германию с 2016 года поставили 83 миллиона тонн нефти, это 25% их импорта нефти в целом", - сказал он.
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Нефтепровод "Дружба"РоснефтьВладимир ПутинИгорь СечинРоссияЭкономика
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