Безос за неделю продал акции Amazon на рекордную для BBI сумму

С 31 января по 6 февраля Безос продал 2 миллиона акций на сумму в 4,1 миллиарда долларов, что по версии BBI стало самой крупной недельной суммой продажи акций за всю историю рейтинга.

В 2016 году со-основатель WhatsApp Ян Кум (Jan Koum) за несколько месяцев продал акции Facebook на сумму в 4 миллиарда долларов. В том же году Лорен Пауэлл Джобс (Laurene Powell Jobs) продала акции Walt Disney Co. на 6 миллиардов долларов.