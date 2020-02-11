"Просвещение" предложило разработать новую программу профобразования

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Председатель совета директоров Группы компаний "Просвещение" . Председатель совета директоров Группы компаний "Просвещение" Владимир Узун на IV Международной конференции по управлению качеством образования предложил разработать программу "Предпрофессиональные нормативы для школьников" и предложить ее апробацию пилотным регионам, говорится в сообщении ГК "Просвещение".

"В рамках этой программы ученики могли бы посещать лаборатории вузов, заводы, предприятия и другие объекты, которые расширят их осведомлённость о профессиях. Такой подход будет способствовать эффективному профессиональному самоопределению", - отметил он.

Узун на конференции также рассказал о вкладе "Просвещения" в развитие программ профессионального самоопределения школьников в масштабе страны и, в частности, в Москве. Он подчеркнул, что "Просвещение" в течение пяти последних лет реализует комплексный подход к решению этой задачи через создание профессионально-ориентированной образовательной среды.

Только за последние три года "Просвещение" оборудовало более 3 тысяч кабинетов в образовательных организациях всех регионов страны. В прошлом году группа компаний занялась проектированием школьных зданий, в которых создаются условия для профильного обучения. Издаются учебно-методические комплексы для предпрофессиональных программ, в том числе для медицинского, инженерного, академического профилей, Курчатовского проекта, IT- классов.