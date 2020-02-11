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"Просвещение" предложило разработать новую программу профобразования
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РИА Новости

"Просвещение" предложило разработать новую программу профобразования

16:55 11.02.2020
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© Фото : предоставлено ГК "Просвещение"Председатель совета директоров Группы компаний "Просвещение" Владимир Узун
Председатель совета директоров Группы компаний Просвещение Владимир Узун
© Фото : предоставлено ГК "Просвещение"
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Председатель совета директоров Группы компаний "Просвещение" Владимир Узун на IV Международной конференции по управлению качеством образования предложил разработать программу "Предпрофессиональные нормативы для школьников" и предложить ее апробацию пилотным регионам, говорится в сообщении ГК "Просвещение".
"В рамках этой программы ученики могли бы посещать лаборатории вузов, заводы, предприятия и другие объекты, которые расширят их осведомлённость о профессиях. Такой подход будет способствовать эффективному профессиональному самоопределению", - отметил он.
Узун на конференции также рассказал о вкладе "Просвещения" в развитие программ профессионального самоопределения школьников в масштабе страны и, в частности, в Москве. Он подчеркнул, что "Просвещение" в течение пяти последних лет реализует комплексный подход к решению этой задачи через создание профессионально-ориентированной образовательной среды.
Только за последние три года "Просвещение" оборудовало более 3 тысяч кабинетов в образовательных организациях всех регионов страны. В прошлом году группа компаний занялась проектированием школьных зданий, в которых создаются условия для профильного обучения. Издаются учебно-методические комплексы для предпрофессиональных программ, в том числе для медицинского, инженерного, академического профилей, Курчатовского проекта, IT- классов.
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"Их уникальность – в авторах. Это ведущие ученые страны и педагоги московских школ – синергия науки и эффективной практики", - цитирует пресс-служба "Просвещения" председатель совета директоров.
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Владимир УзунРоссияОбщество
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