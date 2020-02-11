США рассчитывают на вступление Северной Македонии в НАТО к лету

"Я думаю, что к лету флаг Северной Македонии будет поднят вместе с 29 другими, которые сейчас развеваются перед штаб-квартирой НАТО", - ответила она на вопрос журналиста в ходе онлайн-брифинга.

Греция и Северная Македония в июне 2018 года подписали соглашение, которое решает многолетний спор о названии бывшей югославской республики и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Северной Македонии. В настоящее время идет процесс ратификации протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО, последним членом альянса, чей парламент должен утвердить документ, является Испания.