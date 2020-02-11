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США рассчитывают на вступление Северной Македонии в НАТО к лету
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РИА Новости

США рассчитывают на вступление Северной Македонии в НАТО к лету

16:55 11.02.2020
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© РИА Новости / Михаил ТургиевПостоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон
Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вашингтон надеется, что флаг Северной Македонии будет поднят у штаб-квартиры НАТО к лету, заявила постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон.
"Я думаю, что к лету флаг Северной Македонии будет поднят вместе с 29 другими, которые сейчас развеваются перед штаб-квартирой НАТО", - ответила она на вопрос журналиста в ходе онлайн-брифинга.
Греция и Северная Македония в июне 2018 года подписали соглашение, которое решает многолетний спор о названии бывшей югославской республики и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Северной Македонии. В настоящее время идет процесс ратификации протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО, последним членом альянса, чей парламент должен утвердить документ, является Испания.
Скопье
Вчера, 16:06
Комитет парламента Северной Македонии поддержал ее вступление в НАТО
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НАТОСеверная МакедонияСШАВ мире
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