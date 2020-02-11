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СК проверит сообщение о калужском таксисте, который избил двух женщин
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РИА Новости

СК проверит сообщение о калужском таксисте, который избил двух женщин

16:52 11.02.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ВОРОНЕЖ, 11 фев — РИА Новости. Следователи проверяют информацию СМИ о том, что в Калуге водитель такси избил двух женщин-пассажирок и пытался похитить их шестимесячного ребенка, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
"Организовано проведение проверки по сообщению из социальных сетей о конфликте между водителем такси и пассажирами - двумя женщинами с шестимесячным ребенком. По информации из социальных сетей, водитель такси незаконно удерживал пассажиров, вымогал денежные средства, подверг избиению женщин и пытался похитить ребенка", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Им предстоит опросить участников конфликта и свидетелей.
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Следственный комитет России (СК РФ)КалугаВоронежРоссияПроисшествия
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