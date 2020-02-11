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Сбербанк намерен выйти на рынок автострахования
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РИА Новости

Сбербанк намерен выйти на рынок автострахования

16:49 11.02.2020
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© Fotolia / alexstrДва автомобиля, калькулятор на фоне полиса, извещения и денег
Два автомобиля, калькулятор на фоне полиса, извещения и денег
© Fotolia / alexstr
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сбербанк думает над выходом на рынок автострахования с собственными продуктами, может определиться с этим вопросом во втором полугодии текущего года, сообщил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
"Пока решения по собственным продуктам нет, мы в процессе размышления на эту тему. Во второй половине года мы сможем более точно сказать что-то на эту тему", - ответил он на вопрос о выходе Сбербанка на рынок автострахования с собственными продуктами.
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Старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" банка Наталья Алымова в конце декабря рассказала, что Сбербанк решил создать агрегатор для автострахования, не видит возможности запускать данный вид страхования на эксклюзивных условиях.
В пресс-службе Сбербанка добавили, что в конце прошлого года банк уже запустил маркетплейс по ОСАГО в тестовом режиме для своих сотрудников. Участниками маркетплейса в настоящее время являются 10-12 крупнейших автостраховщиков.
А уже до конца 2020 года возможность оформления полисов автострахования, включая ОСАГО и автокаско, появится в мобильном приложении Сбербанка, уточнили в банке.
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СтрахованиеОСАГОАвтоСбербанк РоссииГерман ГрефРоссияЭкономика
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