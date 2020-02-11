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"Старый дурак": бывший муж Памелы Андерсон рассказал об их браке
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РИА Новости

"Старый дурак": бывший муж Памелы Андерсон рассказал об их браке

16:47 11.02.2020 (обновлено: 17:09 11.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПамела Андерсон
Памела Андерсон
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Продюсер Джон Питерс рассказал порталу Page Six о расставании с актрисой Памелой Андерсон.
Ранее сообщалось, что пара тайно обвенчалась в Майами в январе. Через 12 дней после этого они расстались, так и не вступив в брак официально.
По словам продюсера, Андерсон сама предложила ему пожениться. Ради актрисы Питерс бросил девушку, с которой был помолвлен.

"Я бросил все ради Пэм. Я закрыл ее долги — почти двести тысяч долларов. И вот что получил взамен. Старый дурак", — признался 74-летний продюсер.

Памела Андерсон была в браке четырежды. Ее избранниками становились рок-музыканты Томми Ли и Кид Рок, а также кинопродюсер Рик Саломон (дважды).
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Шоу-бизнесПамела АндерсонМайами
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