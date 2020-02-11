"Старый дурак": бывший муж Памелы Андерсон рассказал об их браке

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Продюсер Джон Питерс рассказал порталу Page Six о расставании с актрисой Памелой Андерсон.
Jon Peters says marriage to Pamela Anderson went bust after he paid debts https://t.co/QAruBI3590 pic.twitter.com/8tPWwp5FCU— Page Six (@PageSix) February 10, 2020
Ранее сообщалось, что пара тайно обвенчалась в Майами в январе. Через 12 дней после этого они расстались, так и не вступив в брак официально.
По словам продюсера, Андерсон сама предложила ему пожениться. Ради актрисы Питерс бросил девушку, с которой был помолвлен.
"Я бросил все ради Пэм. Я закрыл ее долги — почти двести тысяч долларов. И вот что получил взамен. Старый дурак", — признался 74-летний продюсер.
Памела Андерсон была в браке четырежды. Ее избранниками становились рок-музыканты Томми Ли и Кид Рок, а также кинопродюсер Рик Саломон (дважды).