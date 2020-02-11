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Иран назвал заявление Франции по ракетам вмешательством в дела страны
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РИА Новости

Иран назвал заявление Франции по ракетам вмешательством в дела страны

16:46 11.02.2020 (обновлено: 17:14 11.02.2020)
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© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 фев - РИА Новости. Тегеран считает заявление Парижа по пуску иранской ракеты со спутником вмешательством в дела страны, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Ранее Париж осудил пуск ракеты-носителя, осуществленный Тегераном, и призвал иранскую сторону к соблюдению международных договоренностей. В МИД Франции отметили, что развитие иранской баллистической программы нарушает региональную стабильность и затрагивает безопасность Европы.
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"Оборонная ракетная программа Ирана не имеет никакого отношения к резолюции СБ ООН 2231, поскольку иранские ракеты не предназначены для ядерного оружия", - написал Мусави в своем Telegram-канале, отвергнув заявление МИД Франции и назвав его вмешательством.
Представитель МИД Ирана также назвал неотъемлемым право Тегерана на развитие технологий и науки за счёт космической программы.
Власти Ирана ранее сообщили о совершенном 9 февраля пуске ракеты-носителя "Симорг" со спутником ДЗЗ "Зафар". Они заявили, что аппарат вывести на необходимую орбиту не удалось, поскольку ракета не набрала на последнем этапе необходимую скорость. Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми объявил, что запуск спутника "Зафар-2", возможно, будет осуществлен в месяце хордад (в григорианском календаре соответствует 22 мая - 21 июня).
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В предыдущий раз - в январе 2019 года - Ирану не удалось вывести несколько спутников на орбиту. Тогда попытку осудил ряд западных стран, которые считают, что действия Ирана, использующего для этих целей ракеты-носители, не соответствуют резолюции СБ ООН 2231.
США и ряд других стран трактуют резолюцию СБ ООН 2231 таким образом, что она запрещает Ирану ракетные пуски. Россия обращала внимание на то, что точная формулировка содержит лишь соответствующий призыв.
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Аббас МусавиМИД ИранаМИД Франции‎ФранцияИранВ мире
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