Иран назвал заявление Франции по ракетам вмешательством в дела страны

ТЕГЕРАН, 11 фев - РИА Новости. Тегеран считает заявление Парижа по пуску иранской ракеты со спутником вмешательством в дела страны, заявил официальный представитель МИД Ирана Тегеран считает заявление Парижа по пуску иранской ракеты со спутником вмешательством в дела страны, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави

Ранее Париж осудил пуск ракеты-носителя, осуществленный Тегераном, и призвал иранскую сторону к соблюдению международных договоренностей. В МИД Франции отметили, что развитие иранской баллистической программы нарушает региональную стабильность и затрагивает безопасность Европы.

"Оборонная ракетная программа Ирана не имеет никакого отношения к резолюции СБ ООН 2231, поскольку иранские ракеты не предназначены для ядерного оружия", - написал Мусави в своем Telegram-канале, отвергнув заявление МИД Франции и назвав его вмешательством.

Представитель МИД Ирана также назвал неотъемлемым право Тегерана на развитие технологий и науки за счёт космической программы.

Власти Ирана ранее сообщили о совершенном 9 февраля пуске ракеты-носителя "Симорг" со спутником ДЗЗ "Зафар". Они заявили, что аппарат вывести на необходимую орбиту не удалось, поскольку ракета не набрала на последнем этапе необходимую скорость. Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми объявил, что запуск спутника "Зафар-2", возможно, будет осуществлен в месяце хордад (в григорианском календаре соответствует 22 мая - 21 июня).

В предыдущий раз - в январе 2019 года - Ирану не удалось вывести несколько спутников на орбиту. Тогда попытку осудил ряд западных стран, которые считают, что действия Ирана, использующего для этих целей ракеты-носители, не соответствуют резолюции СБ ООН 2231.