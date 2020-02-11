СМИ: на Водонаеву написали новое заявление из-за поста в Instagram

По данным телеканала, жалоба связана со скандальным постом в Instagram, в котором Водонаева выступила против запрета абортов и посоветовала подписчицам не заводить ребенка, "исходя из одного только желания".

Ранее стало известно, что телеведущую вызвали на беседу в полицию из-за поступившего на нее заявления. Правоохранители намерены обсудить с ней скандальную публикацию.

В конце декабря Алена Водонаева написала в инстаграме, что презирает семьи, которые "живут в нищете" и растят по несколько детей. По ее словам, "отчаявшиеся от нищеты россияне" и "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей только ради материнского капитала, тогда как проблема не в размере социальных выплат, а в уровне жизни россиян. Публикация вызвала большой общественный резонанс.