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СМИ: на Водонаеву написали новое заявление из-за поста в Instagram
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РИА Новости

СМИ: на Водонаеву написали новое заявление из-за поста в Instagram

16:45 11.02.2020 (обновлено: 16:47 11.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАлена Водонаева
Алена Водонаева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. На телеведущую Алену Водонаеву поступило новое заявление в полицию, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, жалоба связана со скандальным постом в Instagram, в котором Водонаева выступила против запрета абортов и посоветовала подписчицам не заводить ребенка, "исходя из одного только желания".
Ранее стало известно, что телеведущую вызвали на беседу в полицию из-за поступившего на нее заявления. Правоохранители намерены обсудить с ней скандальную публикацию.
Адвокат Водонаевой сообщил, что договорился о даче показаний 13 февраля. Телеведущей грозит 282-я статья Уголовного кодекса — "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
В конце декабря Алена Водонаева написала в инстаграме, что презирает семьи, которые "живут в нищете" и растят по несколько детей. По ее словам, "отчаявшиеся от нищеты россияне" и "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей только ради материнского капитала, тогда как проблема не в размере социальных выплат, а в уровне жизни россиян. Публикация вызвала большой общественный резонанс.
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157832843
Обсудить 17
Алена ВодонаеваШоу-бизнесОбщество
Популярные комментарии
Интересно что она неправильно сказала
11 февраля, 16:52
Гюргий Нагой
31200339
Правду она сказала, вот за это ее и гнобят, вырывая из контекста!
11 февраля, 17:02
Artur Tsarev
24100336
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