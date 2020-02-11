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Топ-менеджер "Нафтогаза" добивается премии за соглашения с "Газпромом"
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РИА Новости

Топ-менеджер "Нафтогаза" добивается премии за соглашения с "Газпромом"

16:42 11.02.2020 (обновлено: 16:44 11.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИсполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
"Почти неделю назад, в прошлую среду, я обратился к председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву с заявлением о невыполнении "Нафтогазом" трудовых контрактов и нарушении трудового законодательства. К сожалению, эти нарушения до сих пор не были исправлены, и, как об этом были предупреждены в заявлении, с сегодняшнего дня я вынужден на это реагировать", - написал Витренко на своей странице в Facebook.
В заявлении, копия которого размещена там же, топ-менеджер указывает, что по трудовому договору ему причитается "премия за достижение весомых целей, реализацию стратегически важных проектов", половину которой компания должна была выплатить еще 30 декабря 2019 года, но этого до сих пор не сделано. Витренко напомнил Коболеву об ответственности за невыплату зарплаты вовремя и отметил, что из-за задержки терпит ущерб - недополученные проценты от размещения этих средств на банковском депозите.
"Заслужил ли я премию? Начну с предпосылки, что именно я сделал наибольший вклад в то, что "Нафтогаз" получил от "Газпрома" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража и подписал новый контракт на транзит с гарантированными доходами в размере 7,2 миллиарда долларов. Со мной непосредственно в этих процессах работала очень маленькая команда", - написал Витренко в заявлении, отметив, что в случае дальнейшей невыплаты премии с 11 февраля будет обращаться в компетентные органы для защиты своих интересов и привлечения виновных к ответственности.
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Топ-менеджер также напомнил о своей идее выдать "премию" всем гражданам Украины, распределив поровну вышеупомянутые 2,9 миллиарда долларов плюс 7,2 миллиарда долларов, то есть суммарно 10,1 миллиарда долларов, или примерно 250 миллиардов гривен. "В пересчете на каждого гражданина Украины выходит около 6 тысяч гривен (244,7 доллара – ред.) или более 16 тысяч гривен (652,5 доллара – ред.) на каждое домохозяйство", - отметил Витренко, добавив, что не получил пока от властей одобрения его предложения.
Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, от которого Киев суммарно рассчитывает получить около 7 миллиардов долларов. Также в рамках договоренностей "Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража притом, что от остальных взаимных претензий друг к другу по прежним контрактам на транзит и поставку газа стороны отказались.
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Погоня за призраками. Зачем "Нафтогазу" новые иски против России? "Нафтогаз" рассматривает возможность новых исков против "Газпрома", а также обновления претензий в отношении РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко. Юрист Кира Сазонова в эфире радио Sputnik оценила перспективы планов Киева.
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Юрий ВитренкоНафтогаз УкраиныГазпромУкраинаЭкономика
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