Топ-менеджер "Нафтогаза" добивается премии за соглашения с "Газпромом"

"Почти неделю назад, в прошлую среду, я обратился к председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву с заявлением о невыполнении "Нафтогазом" трудовых контрактов и нарушении трудового законодательства. К сожалению, эти нарушения до сих пор не были исправлены, и, как об этом были предупреждены в заявлении, с сегодняшнего дня я вынужден на это реагировать", - написал Витренко на своей странице в Facebook

В заявлении, копия которого размещена там же, топ-менеджер указывает, что по трудовому договору ему причитается "премия за достижение весомых целей, реализацию стратегически важных проектов", половину которой компания должна была выплатить еще 30 декабря 2019 года, но этого до сих пор не сделано. Витренко напомнил Коболеву об ответственности за невыплату зарплаты вовремя и отметил, что из-за задержки терпит ущерб - недополученные проценты от размещения этих средств на банковском депозите.

"Заслужил ли я премию? Начну с предпосылки, что именно я сделал наибольший вклад в то, что "Нафтогаз" получил от "Газпрома" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража и подписал новый контракт на транзит с гарантированными доходами в размере 7,2 миллиарда долларов. Со мной непосредственно в этих процессах работала очень маленькая команда", - написал Витренко в заявлении, отметив, что в случае дальнейшей невыплаты премии с 11 февраля будет обращаться в компетентные органы для защиты своих интересов и привлечения виновных к ответственности.

Топ-менеджер также напомнил о своей идее выдать "премию" всем гражданам Украины, распределив поровну вышеупомянутые 2,9 миллиарда долларов плюс 7,2 миллиарда долларов, то есть суммарно 10,1 миллиарда долларов, или примерно 250 миллиардов гривен. "В пересчете на каждого гражданина Украины выходит около 6 тысяч гривен (244,7 доллара – ред.) или более 16 тысяч гривен (652,5 доллара – ред.) на каждое домохозяйство", - отметил Витренко, добавив, что не получил пока от властей одобрения его предложения.