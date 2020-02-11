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Союзное государство
2020-02-11T17:58+0300
https://ria.ru/20200211/1564558063.html
Союзное государство в 2020 году реализует 12 совместных программ
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РИА Новости

Союзное государство в 2020 году реализует 12 совместных программ

16:39 11.02.2020 (обновлено: 17:58 11.02.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГригорий Рапота
Григорий Рапота
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Союзное государство в текущем году реализует этапы 12 совместных программ: две из них относятся к экономическому блоку сотрудничества, три – к социальному, еще семь осуществляются в рамках сотрудничества в сфере высокотехнологичной промышленности и оборонного комплекса, сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
Госсекретарь во вторник провел совещание с руководителями департаментов Постоянного Комитета Союзного государства и представителями заинтересованных министерств и ведомств РФ, участники которого подвели итоги реализации союзных программ и мероприятий в 2019 году, а также рассмотрели направления совместной работы в 2020 году.
Как сообщили в Постоянном Комитете, на реализацию совместных программ в 2020 году предполагается выделить свыше 3,271 миллиарда рублей.
Рапота напомнил, что в 2019 году в области обороны, безопасности и правоохранительной деятельности реализовывались такие программы, как "Развитие технического прикрытия железных дорог региона", "Совершенствование объектов военной инфраструктуры", "Совершенствование пограничной безопасности Союзного государства", они будут продолжены и в текущем году.
"В областях оборонной промышленности и защиты информационных ресурсов в 2019 году завершена научно-техническая программа "Луч", будут продолжены программы "Автоэлектроника", "Технология-СГ" и "Паритет". В рамках научного сотрудничества запланированы два ежегодных мероприятия Союзного государства - научно-практическая конференция "Комплексная защита информации" и Форум вузов инженерно-технологического профиля", - добавил Рапота.
По его словам, бюджетные средства, выделенные российским распорядителям на реализацию союзных программ и мероприятий в 2019 году составили более 2,354 миллиарда рублей или около 82% средств, выделенных российской стороне на выполнение всех программ Союзного государства в минувшем году. "На белорусской стороне эти цифры составили более 1,145 миллиона российских рублей или около 81% от средств, выделенных белорусской стороне на выполнение всех программ Союзного государства в 2019 году", - отметил Рапота.
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Он также обратил внимание на то, что "из-за затягивания процесса согласования между госзаказчиками сторон при подготовке итоговых отчетов в Совмин Союзного государства в 2019 году не были включены в работы такие научно-технические программы, как "Союзный тепловизор" (госзаказчики Минпромторг России и Минпром Белоруссии) и "Компомат" (Минпромторг России и концерн "Белнефтехим")". В разной степени готовности находятся проекты концепций семи новых программ по линии Департамента оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества.
"Чтобы эти программы получили право на жизнь, хочу в очередной раз обратить внимание инициаторов их разработки на необходимость качественной и своевременной их подготовки", - подчеркнул Рапота.
Он также сообщил, что Союзное государство разработало механизм признания заслуг граждан двух стран в области науки и техники – им будет вручаться союзная премия.
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"Премия станет высшим признанием заслуг граждан государств-участников Договора о создании Союзного государства за выдающиеся результаты научно-исследовательских проектов и совместный вклад деятелей науки и техники наших государств в развитие науки, экономики, социальной сферы и укрепление обороноспособности Союзного государства. В прошлом году было проведено первое заседание экспертного совета по ее присуждению, механизм признания разработан, а впервые награда будет присуждена в 2021 году", - сообщил госсекретарь.
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Союзное государствоГригорий РапотаБелоруссияРоссия
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