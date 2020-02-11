Минтранс подготовит предложения по плоским тарифам "Аэрофлота"

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Минтранс РФ вместе с Минвостокразвития РФ готовит предложения по модернизации плоских тарифов, сообщил журналистам замминистра транспорта Александр Юрчик.

"Аэрофлот" , помимо программы субсидируемых тарифов, продает авиабилеты в рамках собственной программы "плоских" тарифов - с фиксированной ценой билета, которая не зависит от даты покупки и сезона. Билет по "плоскому" тарифу в экономкласс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. В настоящее время "плоские" тарифы действуют на рейсах в/из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении.

"Мы готовим такие предложения во взаимодействии с Минвостокразвития. Мы понимаем, что ситуация такова, что "Аэрофлот" несет серьезные убытки, эти убытки из года в год растут, потому что цены на многие внутренние сервисы растут, на керосин. И мы понимаем, что это была временная мера, которая помогла быстро и эффективно решить некоторые проблемы. Но мы понимаем, что эта мера не может продолжаться бесконечно: она не рыночная", - сказал Юрчик, отвечая на вопрос, готовы ли предложения по модернизации плоских тарифов.

Замминистра добавил, что предложения будут согласованы с регионами, чтобы переход с одной системы на другую был плавным.

"Объясню, почему с этим нужно быть очень осторожным. Дело в том, что у нас есть несколько регионов, куда летает только одна авиакомпания и только по "плоским" тарифам. И может так получиться, что если мы неправильно или неумело подойдем к реформированию, регионы просто окажутся отрезанными от жителей других регионов. Например, мы оставим "плоские" тарифы только для жителей Дальнего Востока – а как будут добираться в Магадан родственники, туристы? Как будут добираться студенты, которые проживали раньше в Магадане, к своим родителям? Все эти вопросы очень чувствительные, поэтому хотим с разных сторон к этой теме подойти", - сказал замминистра.

Юрчик добавил, что Минтранс видит риски в идее предоставить плоские тарифы только для жителей Дальнего Востока. "Видим (риски - ред.), поэтому сделать это нужно правильно и не наломать дров. Скорее всего, мы не станем делать это сразу и на весь Дальний Восток. Мы выберем какой-то пилотный регион, сейчас мы рассматриваем Магаданскую область, и на нем попробуем какой-то "пилот" откатать, посмотрим, как это будет работать", - отметил он.