Автоэксперт дал десять советов по езде и уходу за машиной зимой

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин дал несколько советов автомобилистам по безопасной езде в зимнее время.
Специалист назвал зиму самым сложным временем для автолюбителей из-за низких температур, короткого светового дня и гололеда.
Он призвал в холодное время года переобувать автомобиль на зимнюю резину и следить за давлением во всех шинах, включая запаску.
"Запаска может понадобиться внезапно, когда нет времени на накачивание колеса, да и насоса может не оказаться под рукой", — пояснил он.
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Зимой важно проверять состояние аккумулятора. Это касается как стоянок на длительный срок, так и на одну ночь.
"Уровень электролита не должен быть ниже минимальной отметки на корпусе. А вот напряжение лучше проверять непосредственно перед поездкой", — призвал Ревин.
Он пояснил, что при неработающем двигателе напряжение в 12,5-12,7В означает полную зарядку аккумулятора, а показатель в 12В говорит о разряженной батарее.
Ездить с заиндевевшими стеклами нельзя, предупреждает эксперт, поэтому бачок омывателя должен быть полон, а канистра с "незамерзайкой" должна быть в багажнике.
Кроме нее, в багажнике нужно возить провода для "прикуривания", трос, снеговую лопату, щетку для очистки машины от снега и скребок для льда. Не будет лишней и канистра с топливом, подчеркнул Ревин.
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Эксперт также призвал пользоваться силиконовой смазкой. Ею нужно обработать уплотнители двери, чтобы не повредить ее, если та примерзнет.
Кроме того, следует смазать замки дверей и багажника средством, предотвращающим замерзание.
"При разрядившемся аккумуляторе открыть замок старым добрым механическим ключом — это единственный способ попасть в автомобиль", — пояснил специалист.
Немаловажным он считает одеваться по погоде, быть максимально внимательным за рулем, избегать резких маневров на дороге, соблюдать дистанцию и держаться подальше от не очищенных от снега автомобилей.
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