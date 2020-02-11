Автоэксперт дал десять советов по езде и уходу за машиной зимой

Дорожное движение во время снегопада в Москве. Архивное фото

Дорожное движение во время снегопада в Москве

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Эксперт журнала " Эксперт журнала " За рулем Алексей Ревин дал несколько советов автомобилистам по безопасной езде в зимнее время.

Специалист назвал зиму самым сложным временем для автолюбителей из-за низких температур, короткого светового дня и гололеда.

Он призвал в холодное время года переобувать автомобиль на зимнюю резину и следить за давлением во всех шинах, включая запаску.

"Запаска может понадобиться внезапно, когда нет времени на накачивание колеса, да и насоса может не оказаться под рукой", — пояснил он.

Зимой важно проверять состояние аккумулятора. Это касается как стоянок на длительный срок, так и на одну ночь.

"Уровень электролита не должен быть ниже минимальной отметки на корпусе. А вот напряжение лучше проверять непосредственно перед поездкой", — призвал Ревин.

Он пояснил, что при неработающем двигателе напряжение в 12,5-12,7В означает полную зарядку аккумулятора, а показатель в 12В говорит о разряженной батарее.

Ездить с заиндевевшими стеклами нельзя, предупреждает эксперт, поэтому бачок омывателя должен быть полон, а канистра с "незамерзайкой" должна быть в багажнике.

Кроме нее, в багажнике нужно возить провода для "прикуривания", трос, снеговую лопату, щетку для очистки машины от снега и скребок для льда. Не будет лишней и канистра с топливом, подчеркнул Ревин.

Эксперт также призвал пользоваться силиконовой смазкой. Ею нужно обработать уплотнители двери, чтобы не повредить ее, если та примерзнет.

Кроме того, следует смазать замки дверей и багажника средством, предотвращающим замерзание.

"При разрядившемся аккумуляторе открыть замок старым добрым механическим ключом — это единственный способ попасть в автомобиль", — пояснил специалист.