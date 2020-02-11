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Религия и мировоззрение
2020-02-11T16:34+0300
https://ria.ru/20200211/1564557450.html
Зюганов не против упоминания Бога в Конституции
https://cdn21.img.ria.ru/images/156143/21/1561432190_0:176:2645:1664_1036x0_80_0_0_34616d0c98bbd51ccc246b5df0c03197.jpg
РИА Новости

Зюганов не против упоминания Бога в Конституции

16:34 11.02.2020
690
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов . Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не возражает против упоминания Бога в преамбуле Конституции.
"Это образ скорее, который соответствует нравственно-духовным основным ценностям нашей державы", - сказал Зюганов.
Он также напомнил, что Бог упоминается в гимне РФ. Кроме того, по его мнению, сюжеты из Библии были использованы в идеологии коммунизма. Например, в послании апостола Павла есть главный лозунг коммунизма "кто не работает, тот не ест".
"Собственно говоря, мы во многом моральный кодекс строителя коммунизма списали из Библии. И кто бы там ни пытался говорить другое, просто положите рядом эти документы", - добавил Зюганов.
Ранее патриарх Кирилл предложил добавить в преамбулу конституции упоминание о Боге. Он отметил, что большинство россиян верят в существование Бога, и подчеркнул, что говорит не только о православных, но также о мусульманах и "о многих, многих других".
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Бог наш и американский: к вопросу о навязанных ценностях
101420635
Обсудить 10
Религия и мировоззрениеКонституция РФГеннадий ЗюгановМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Вы уж, товарищ Зюганов, или трусы наденьте, или крестик снимите. То Ленина чествует, то божится.
11 февраля, 16:57
iibrovkin
1000010
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