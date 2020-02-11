Зюганов не против упоминания Бога в Конституции

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не возражает против упоминания Бога в преамбуле Конституции.
"Это образ скорее, который соответствует нравственно-духовным основным ценностям нашей державы", - сказал Зюганов.
Он также напомнил, что Бог упоминается в гимне РФ. Кроме того, по его мнению, сюжеты из Библии были использованы в идеологии коммунизма. Например, в послании апостола Павла есть главный лозунг коммунизма "кто не работает, тот не ест".
"Собственно говоря, мы во многом моральный кодекс строителя коммунизма списали из Библии. И кто бы там ни пытался говорить другое, просто положите рядом эти документы", - добавил Зюганов.
Ранее патриарх Кирилл предложил добавить в преамбулу конституции упоминание о Боге. Он отметил, что большинство россиян верят в существование Бога, и подчеркнул, что говорит не только о православных, но также о мусульманах и "о многих, многих других".