Зюганов не против упоминания Бога в Конституции

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не возражает против упоминания Бога в преамбуле Конституции.

"Это образ скорее, который соответствует нравственно-духовным основным ценностям нашей державы", - сказал Зюганов.

Он также напомнил, что Бог упоминается в гимне РФ. Кроме того, по его мнению, сюжеты из Библии были использованы в идеологии коммунизма. Например, в послании апостола Павла есть главный лозунг коммунизма "кто не работает, тот не ест".

"Собственно говоря, мы во многом моральный кодекс строителя коммунизма списали из Библии. И кто бы там ни пытался говорить другое, просто положите рядом эти документы", - добавил Зюганов.