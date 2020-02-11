Лукашенко обсуждал с Путиным публикации о Белоруссии в российских СМИ

МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что обсуждал с главой российского государства Владимиром Путиным публикации о республике в российских СМИ и Telegram-каналах.
Это заявление белорусский лидер сделал во вторник на совещании с руководителями ведущих государственных средств массовой информации, передает Sputnik Беларусь.
"Вот и в последний раз с (зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием) Медведевым, Путиным втроем мы встречались (в Сочи в 2019 году – ред.), затронули эти темы. Говорит: это не мы. Говорю: как это "не мы", если за этим каналом стоит вот такой и такой человек? И называю фамилии известные, которые люто ненавидят или же за деньги что-то начинают в наш адрес искажать",– отметил Лукашенко.
Он рассказал, что недавно попросил пресс-секретаря, чтобы ему подготовили подборку последних публикаций в российских СМИ - крупных, мелких, Telegram-каналах, "за которыми стоят конкретные люди, которые во власти".
Вчера, 14:38Лукашенко обсудил проблемы белорусских СМИ
"Потому что когда я веду разговор, - не только мы о нефти, газе говорим, атомной станции, деньгах, - я постоянно говорю по вопросам СМИ. Это сегодня очень важно для нашего общества, в том числе и для российского. Мы тут свое общество защитим. Но мы же сегодня торгуем с Российской Федерацией. И что значат информационные вбросы по поводу, допустим, какого-то некачественного товара из Беларуси, особенно продуктов питания. Людей это настораживает", - отметил белорусский президент.
Ранее на совещании белорусский президент также говорил, что Белоруссия со всех сторон пронизана различными медийными потоками, многие из них откровенно деструктивны. По словам президента, белорусское медиаполе столкнется с нарастанием угроз в ближайшем будущем. Он отметил, что страну ожидают "еще более сложные вещи, которые просто будет трудно опровергать, по крайней мере, в коротком промежутке времени". Белорусский лидер подчеркнул, что сегодня пресса - это не только средство донесения информации, но и полноценное оружие, причем массового поражения. Лукашенко также заявил, что конкуренция на информационном поле сегодня "жесточайшая" и республика в этом плане "простреливается" со всех сторон – ей "достается" и от союзников, и от врагов.