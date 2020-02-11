Лукашенко обсуждал с Путиным публикации о Белоруссии в российских СМИ

МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что обсуждал с главой российского государства Владимиром Путиным публикации о республике в российских СМИ и Telegram-каналах.

Это заявление белорусский лидер сделал во вторник на совещании с руководителями ведущих государственных средств массовой информации, передает Sputnik Беларусь

"Вот и в последний раз с (зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием) Медведевым, Путиным втроем мы встречались (в Сочи в 2019 году – ред.), затронули эти темы. Говорит: это не мы. Говорю: как это "не мы", если за этим каналом стоит вот такой и такой человек? И называю фамилии известные, которые люто ненавидят или же за деньги что-то начинают в наш адрес искажать",– отметил Лукашенко.

Он рассказал, что недавно попросил пресс-секретаря, чтобы ему подготовили подборку последних публикаций в российских СМИ - крупных, мелких, Telegram-каналах, "за которыми стоят конкретные люди, которые во власти".

"Потому что когда я веду разговор, - не только мы о нефти, газе говорим, атомной станции, деньгах, - я постоянно говорю по вопросам СМИ. Это сегодня очень важно для нашего общества, в том числе и для российского. Мы тут свое общество защитим. Но мы же сегодня торгуем с Российской Федерацией. И что значат информационные вбросы по поводу, допустим, какого-то некачественного товара из Беларуси, особенно продуктов питания. Людей это настораживает", - отметил белорусский президент.