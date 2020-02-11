Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-11T16:32+0300
https://ria.ru/20200211/1564557352.html
Лукашенко обсуждал с Путиным публикации о Белоруссии в российских СМИ
https://cdn24.img.ria.ru/images/155874/51/1558745187_271:698:2671:2048_1036x0_80_0_0_43a35c535cee9aebe14e28f04133d93f.jpg
РИА Новости

Лукашенко обсуждал с Путиным публикации о Белоруссии в российских СМИ

16:32 11.02.2020
1630
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что обсуждал с главой российского государства Владимиром Путиным публикации о республике в российских СМИ и Telegram-каналах.
Это заявление белорусский лидер сделал во вторник на совещании с руководителями ведущих государственных средств массовой информации, передает Sputnik Беларусь.
"Вот и в последний раз с (зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием) Медведевым, Путиным втроем мы встречались (в Сочи в 2019 году – ред.), затронули эти темы. Говорит: это не мы. Говорю: как это "не мы", если за этим каналом стоит вот такой и такой человек? И называю фамилии известные, которые люто ненавидят или же за деньги что-то начинают в наш адрес искажать",– отметил Лукашенко.
Он рассказал, что недавно попросил пресс-секретаря, чтобы ему подготовили подборку последних публикаций в российских СМИ - крупных, мелких, Telegram-каналах, "за которыми стоят конкретные люди, которые во власти".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 14:38
Лукашенко обсудил проблемы белорусских СМИ
"Потому что когда я веду разговор, - не только мы о нефти, газе говорим, атомной станции, деньгах, - я постоянно говорю по вопросам СМИ. Это сегодня очень важно для нашего общества, в том числе и для российского. Мы тут свое общество защитим. Но мы же сегодня торгуем с Российской Федерацией. И что значат информационные вбросы по поводу, допустим, какого-то некачественного товара из Беларуси, особенно продуктов питания. Людей это настораживает", - отметил белорусский президент.
Ранее на совещании белорусский президент также говорил, что Белоруссия со всех сторон пронизана различными медийными потоками, многие из них откровенно деструктивны. По словам президента, белорусское медиаполе столкнется с нарастанием угроз в ближайшем будущем. Он отметил, что страну ожидают "еще более сложные вещи, которые просто будет трудно опровергать, по крайней мере, в коротком промежутке времени". Белорусский лидер подчеркнул, что сегодня пресса - это не только средство донесения информации, но и полноценное оружие, причем массового поражения. Лукашенко также заявил, что конкуренция на информационном поле сегодня "жесточайшая" и республика в этом плане "простреливается" со всех сторон – ей "достается" и от союзников, и от врагов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 14:22
Лукашенко призвал белорусские СМИ не "перебирать" в похвалах
141411324
Обсудить 2
Александр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Это не батя уже, а напомнил мне капризного домовенка Кузю со своей шкатулкой)))))
11 февраля, 16:51
Руслан Якубик
810003
Рекомендуем
Вертолет правительственной армии Сирии, атакованный ракетой в провинции Идлиб
Источник: второй пилот сбитого в Идлибе сирийского вертолета погиб
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала заявления Столтенберга про распад ДРСМД
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
Петербурженке грозит штраф за побег из карантина по коронавирусу
Принципиальная схема нового метода неинвазивного высвобождения препарата в раковой клетке
Российские ученые разработали метод борьбы с раком при помощи ржавчины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал белорусские СМИ не "перебирать" в похвалах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко похвалил белорусские СМИ за "честность и правдивость"
Логотип ПАО Сбербанк России в конгрессно-выставочном центре Экспофорум, где проходит Петербургский международный экономический форум 2019
Правительство выкупит Сбербанк у ЦБ по рыночной цене
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Памела Андерсон
"Старый дурак": бывший муж Памелы Андерсон рассказал об их браке
Посетители у регистратуры городской больницы
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Белоруссия использует технологическую нефть из "Дружбы" для своих НПЗ
Здание МИД России
В МИД прокомментировали желание Белоруссии купить нефть у других стран
Обломки военного вертолета примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб. 11 февраля 2020
Источник сообщил о гибели пилотов сбитого сирийского вертолета
Рабочие на нефтепроводе Дружба
Польский оператор "Дружбы" прокомментировал забор нефти Белоруссией
Президент Украины Владимир Зеленский во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения бывшего нацистского немецкого концентрационного лагеря Аушвиц
В Раде рассказали об идеологической ловушке, в которую попал Зеленский
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:36Российскому обществу не стоит фетишизировать ЕС, считает Чижов
09:34Планировавшие отдохнуть в Китае сибиряки поедут в другие страны
09:29Россия не просит Евросоюз об отмене санкций, заявил Чижов
09:27Сотрудники московского метро рассказали об инциденте с младенцем
09:19Чижов рассказал о традиции извлечения очков из конфронтации с Россией
09:18Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново выросло до шести
09:18Чижов: в Евросоюзе осознают бесперспективность конфронтации с Россией
09:16Брошенного младенца нашли в подземном переходе у метро в Москве
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США закрыли одну из программ по созданию гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
08:35Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды
08:33Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
Лента новостейМолния