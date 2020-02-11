Похититель школьницы под Костромой получил шесть лет колонии

ВОРОНЕЖ, 11 фев - РИА Новости. Суд приговорил к 6 годам колонии похитителя 9-летней девочки в Суд приговорил к 6 годам колонии похитителя 9-летней девочки в Костромской области , который заявил, что просто хотел погулять с ребенком, сообщает во вторник прокуратура региона.

"Судом установлено, что житель поселка Вохмы 14 октября 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прошел на территорию ГКОУ "Вохомская школа-интернат", взял за руку находившуюся на прогулке незнакомую ему 9-летнюю ученицу данной школы, и через яму под забором за ноги вытащил ее за пределы школы", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, мужчина повел девочку по пустырям и полям к одному из нежилых строений в поселке, "скрывая от прохожих и встречного транспорта". Девочке удалось вырваться. Убежав от мужчины, она обратилась за помощью к шедшей по улице женщине, которая доставила ее в школу-интернат.

В отношении 39-летнего местного жителя было возбуждено дело по статье "похищение человека заведомо несовершеннолетнего".

"Подсудимый вину в совершении преступления признал, объяснил свои действия тем, что хотел погулять с ребенком. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год", - сообщает прокуратура.