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Похититель школьницы под Костромой получил шесть лет колонии
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РИА Новости

Похититель школьницы под Костромой получил шесть лет колонии

16:30 11.02.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
ВОРОНЕЖ, 11 фев - РИА Новости. Суд приговорил к 6 годам колонии похитителя 9-летней девочки в Костромской области, который заявил, что просто хотел погулять с ребенком, сообщает во вторник прокуратура региона.
"Судом установлено, что житель поселка Вохмы 14 октября 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прошел на территорию ГКОУ "Вохомская школа-интернат", взял за руку находившуюся на прогулке незнакомую ему 9-летнюю ученицу данной школы, и через яму под забором за ноги вытащил ее за пределы школы", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, мужчина повел девочку по пустырям и полям к одному из нежилых строений в поселке, "скрывая от прохожих и встречного транспорта". Девочке удалось вырваться. Убежав от мужчины, она обратилась за помощью к шедшей по улице женщине, которая доставила ее в школу-интернат.
В отношении 39-летнего местного жителя было возбуждено дело по статье "похищение человека заведомо несовершеннолетнего".
"Подсудимый вину в совершении преступления признал, объяснил свои действия тем, что хотел погулять с ребенком. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год", - сообщает прокуратура.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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