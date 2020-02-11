Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-11T16:40+0300
https://ria.ru/20200211/1564556986.html
Сын Ратко Младича опроверг слухи о смерти генерала
https://cdn24.img.ria.ru/images/148305/48/1483054844_0:95:1886:1156_1036x0_80_0_0_9473d695f1c65abda8df35c920d7001f.jpg
РИА Новости

Сын Ратко Младича опроверг слухи о смерти генерала

16:28 11.02.2020 (обновлено: 16:40 11.02.2020)
180
© AP Photo / Martin Meissner, PoolСербский генерал Ратко Младич
Сербский генерал Ратко Младич
© AP Photo / Martin Meissner, Pool
Сербский генерал Ратко Младич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 11 фев - РИА Новости. Сообщения о смерти бывшего командующего армии боснийских сербов Ратко Младича не подтверждены и могут считаться ложными, заявил РИА Новости сын генерала Дарко Младич.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Ратко Младич якобы умер.
"Говорил с ним по телефону 45 минут назад, и он звучал хорошо. Нас никто до сих пор не оповестил из Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов о том, что что-то с ним произошло. Полчаса назад к нему направился один из адвокатов, который затем сообщит, какова ситуация. Поэтому сообщения о смерти считаю ложными", - заявил Младич-младший агентству.
Во время перезахоронения жертв трагических событий 1995 года в Боснии и Герцеговине в Сребренице. 11 июля 2018
11 июля 2018, 16:13
В Сребренице торжественно перезахоронили 35 жертв войны 1992-1995 годов
400000
Обсудить 0
Ратко МладичВ мире
Рекомендуем
Вертолет правительственной армии Сирии, атакованный ракетой в провинции Идлиб
Источник: второй пилот сбитого в Идлибе сирийского вертолета погиб
Вид на вахтовый посёлок Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе
Ямальские семьи начали получать увеличенное пособие для детей до 7 лет
Нино Бурджанадзе
Бурджанадзе заявила о возможной революции в Грузии
Молоток в зале судебных заседаний
Похититель школьницы под Костромой получил шесть лет колонии
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко обсуждал с Путиным публикации о Белоруссии в российских СМИ
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik
Радиостанция Sputnik отметила пятилетие вещания в Сербии
Андрей Ермак
Офис президента Украины: уход Богдана не повлияет на курс страны
Вид из окна в дождливую погоду
Синоптики предупредили о шторме "Дэннис", который движется на Британию
Сербский генерал Ратко Младич
В Гаагском трибунале опровергли информацию о смерти генерала Младича
Снег в Москве
В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица
Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон
Постпред США обвинила Россию в кибератаках на все страны НАТО
Флаг Ирана
Иран назвал заявление Франции по ракетам вмешательством в дела страны
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Житель Луганской области пытался вывезти в Россию часть вертолета
Директор консульского департамента МИД РФ Евгений Иванов
США усложнили выдачу виз россиянам, работающим по подряду
Обломки военного вертолета примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб. 11 февраля 2020
Источник сообщил о гибели пилотов сбитого сирийского вертолета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:36Российскому обществу не стоит фетишизировать ЕС, считает Чижов
09:34Планировавшие отдохнуть в Китае сибиряки поедут в другие страны
09:29Россия не просит Евросоюз об отмене санкций, заявил Чижов
09:27Сотрудники московского метро рассказали об инциденте с младенцем
09:19Чижов рассказал о традиции извлечения очков из конфронтации с Россией
09:18Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново выросло до шести
09:18Чижов: в Евросоюзе осознают бесперспективность конфронтации с Россией
09:16Брошенного младенца нашли в подземном переходе у метро в Москве
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США закрыли одну из программ по созданию гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
08:35Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды
08:33Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
Лента новостейМолния