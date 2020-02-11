Сын Ратко Младича опроверг слухи о смерти генерала

БЕЛГРАД, 11 фев - РИА Новости. Сообщения о смерти бывшего командующего армии боснийских сербов Ратко Младича не подтверждены и могут считаться ложными, заявил РИА Новости сын генерала Дарко Младич.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Ратко Младич якобы умер.
"Говорил с ним по телефону 45 минут назад, и он звучал хорошо. Нас никто до сих пор не оповестил из Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов о том, что что-то с ним произошло. Полчаса назад к нему направился один из адвокатов, который затем сообщит, какова ситуация. Поэтому сообщения о смерти считаю ложными", - заявил Младич-младший агентству.
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