Сын Ратко Младича опроверг слухи о смерти генерала

"Говорил с ним по телефону 45 минут назад, и он звучал хорошо. Нас никто до сих пор не оповестил из Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов о том, что что-то с ним произошло. Полчаса назад к нему направился один из адвокатов, который затем сообщит, какова ситуация. Поэтому сообщения о смерти считаю ложными", - заявил Младич-младший агентству.