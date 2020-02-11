Источник: второй пилот сбитого в Идлибе сирийского вертолета погиб

ДАМАСК, 11 фев - РИА Новости. Второй пилот сирийского вертолета, сбитого в районе населенного пункта Найраб в провинции Второй пилот сирийского вертолета, сбитого в районе населенного пункта Найраб в провинции Идлиб , также погиб, судьба еще двоих членов экипажа остается неизвестной, заявил РИА Новости сирийский военный источник.

Ранее минобороны Турции заявило, что сирийская армия отступила из населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, также "стало известно об одном сбитом вертолете, принадлежащем ей". Источник заявил РИА Новости, что вертолет потерпел крушение из-за попадания в него ракеты. Ранее сообщалось о гибели одного пилота.

"Вертолет взорвался в воздухе, что привело к гибели его командира, полковника Исы Из ад-Дина, и его помощника, капитана Башара Махмуда Самры, в то время как судьба еще двоих, находившихся на борту вертолета, остается неизвестной", - сообщил источник.