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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-11T16:46+0300
https://ria.ru/20200211/1564556777.html
Источник: второй пилот сбитого в Идлибе сирийского вертолета погиб
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564553562_325:399:3035:1923_1036x0_80_0_0_3cc072dc00bc8a0025e4ad9f559f70fb.jpg
РИА Новости

Источник: второй пилот сбитого в Идлибе сирийского вертолета погиб

16:26 11.02.2020 (обновлено: 16:46 11.02.2020)
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© AP Photo / Ghaith AlsayedВертолет правительственной армии Сирии, атакованный ракетой в провинции Идлиб
Вертолет правительственной армии Сирии, атакованный ракетой в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
ДАМАСК, 11 фев - РИА Новости. Второй пилот сирийского вертолета, сбитого в районе населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, также погиб, судьба еще двоих членов экипажа остается неизвестной, заявил РИА Новости сирийский военный источник.
Ранее минобороны Турции заявило, что сирийская армия отступила из населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, также "стало известно об одном сбитом вертолете, принадлежащем ей". Источник заявил РИА Новости, что вертолет потерпел крушение из-за попадания в него ракеты. Ранее сообщалось о гибели одного пилота.
"Вертолет взорвался в воздухе, что привело к гибели его командира, полковника Исы Из ад-Дина, и его помощника, капитана Башара Махмуда Самры, в то время как судьба еще двоих, находившихся на борту вертолета, остается неизвестной", - сообщил источник.
Источник подчеркнул, что вертолет выполнял боевую миссию и был сбит террористами запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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