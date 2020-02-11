СПЧ продолжит сотрудничество с программным офисом СЕ в России

"Председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сегодня провел рабочую встречу с главой программного офиса Совета Европы в России Петером Зихом и его заместителем Евгенией Росинской. Обсуждалось продолжение сотрудничества, налаженное между Советом и офисом в предыдущие годы", - говорится в пресс-релизе.

В СПЧ добавили, что Фадеев выразил особую заинтересованность в реализации совместных программ, касающихся внедрения норм Европейской социальной хартии, так как, по его словам, на практике в мире наблюдается очевидный отказ от принципов социального государства, по отстаиванию которого Совет намерен вести последовательную работу.

В свою очередь Зих высоко оценил накопленный опыт взаимодействия с СПЧ и выразил заинтересованность в том, чтобы эксперты Совета продолжали принимать участие в мероприятиях, которые проводятся офисом - по продвижению национальной стратегии по содействию реализации прав женщин и по защите прав уязвимых групп заключенных.