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СПЧ продолжит сотрудничество с программным офисом СЕ в России
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РИА Новости

СПЧ продолжит сотрудничество с программным офисом СЕ в России

16:23 11.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) продолжит сотрудничество с программным офисом Совета Европы в России, сообщается на сайте СПЧ.
"Председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сегодня провел рабочую встречу с главой программного офиса Совета Европы в России Петером Зихом и его заместителем Евгенией Росинской. Обсуждалось продолжение сотрудничества, налаженное между Советом и офисом в предыдущие годы", - говорится в пресс-релизе.
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В СПЧ добавили, что Фадеев выразил особую заинтересованность в реализации совместных программ, касающихся внедрения норм Европейской социальной хартии, так как, по его словам, на практике в мире наблюдается очевидный отказ от принципов социального государства, по отстаиванию которого Совет намерен вести последовательную работу.
В свою очередь Зих высоко оценил накопленный опыт взаимодействия с СПЧ и выразил заинтересованность в том, чтобы эксперты Совета продолжали принимать участие в мероприятиях, которые проводятся офисом - по продвижению национальной стратегии по содействию реализации прав женщин и по защите прав уязвимых групп заключенных.
Кроме этого, участники обсуждения признали особую важность сотрудничества институтов гражданского общества в сфере сохранения исторической памяти, содействия качественному и сбалансированному преподаванию истории в школе.
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Валерий ФадеевСовет по правам человека при Президенте РФСовет ЕвропыРоссияОбщество
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