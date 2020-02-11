Ливийские эксперты создадут комитеты по выводу экономики из кризиса

КАИР, 11 фев - РИА Новости. Участники прошедшего в египетской столице Каире 9-10 февраля раунда межливийских консультаций договорились о создании трех комитетов в рамках экономического трека переговоров по урегулированию ситуации в стране, сообщает ливийская газета Участники прошедшего в египетской столице Каире 9-10 февраля раунда межливийских консультаций договорились о создании трех комитетов в рамках экономического трека переговоров по урегулированию ситуации в стране, сообщает ливийская газета Alwasat со ссылкой на близкий к переговорам источник.

"Участники закрытых заседаний договорились сформировать три комиссии: первая будет заниматься вопросами реформирования банковского и частного секторов, вторая - справедливым распределением природных ресурсов, третья - реконструкцией страны", - сообщил источник.

По данным источника, комиссии должны приступить к работе уже через две недели.

В переговорах от ливийской стороны участвовал 21 человек - экономисты и специалисты банковской сферы, "представляющие все регионы Ливии ", отметил источник.

Консультации проводятся под эгидой ООН в рамках трех треков урегулирования ливийского конфликта - политического, военного и экономического.

Ранее спецпредставитель генсека ООН и глава миссии ООН по поддержке в Ливии Гассан Саламе сообщил, что новый раунд межливийских переговоров, посвященный политическим вопросам, планируется начать в Женеве 26 февраля.

По данным миссии ООН в Ливии, очередной раунд переговоров по прекращению огня пройдет в Женеве 18 февраля.