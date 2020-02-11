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Ливийские эксперты создадут комитеты по выводу экономики из кризиса
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РИА Новости

Ливийские эксперты создадут комитеты по выводу экономики из кризиса

16:23 11.02.2020
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© AP Photo / Hazem AhmedСторонники правительства национального согласия в Триполи, Ливия
Сторонники правительства национального согласия в Триполи, Ливия
© AP Photo / Hazem Ahmed
Сторонники правительства национального согласия в Триполи, Ливия. Архивное фото
КАИР, 11 фев - РИА Новости. Участники прошедшего в египетской столице Каире 9-10 февраля раунда межливийских консультаций договорились о создании трех комитетов в рамках экономического трека переговоров по урегулированию ситуации в стране, сообщает ливийская газета Alwasat со ссылкой на близкий к переговорам источник.
"Участники закрытых заседаний договорились сформировать три комиссии: первая будет заниматься вопросами реформирования банковского и частного секторов, вторая - справедливым распределением природных ресурсов, третья - реконструкцией страны", - сообщил источник.
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По данным источника, комиссии должны приступить к работе уже через две недели.
В переговорах от ливийской стороны участвовал 21 человек - экономисты и специалисты банковской сферы, "представляющие все регионы Ливии", отметил источник.
Консультации проводятся под эгидой ООН в рамках трех треков урегулирования ливийского конфликта - политического, военного и экономического.
Ранее спецпредставитель генсека ООН и глава миссии ООН по поддержке в Ливии Гассан Саламе сообщил, что новый раунд межливийских переговоров, посвященный политическим вопросам, планируется начать в Женеве 26 февраля.
По данным миссии ООН в Ливии, очередной раунд переговоров по прекращению огня пройдет в Женеве 18 февраля.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара. -0-
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