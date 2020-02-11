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В Турции разработали новый экспресс-тест для диагностики коронавируса
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РИА Новости

В Турции разработали новый экспресс-тест для диагностики коронавируса

16:22 11.02.2020 (обновлено: 16:31 11.02.2020)
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© AP Photo / Turkish Ministry of Health/Huseyin AvciМедицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
Медицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
© AP Photo / Turkish Ministry of Health/Huseyin Avci
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Новый ускоренный тест для экспресс-диагностики наличия коронавируса разработан в Турции, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"Нашим специалистам удалось разработать более быстрый тест для диагностики коронавируса. Скорость получения результата сократилась вчетверо по сравнению с обычными тестами и составляет от 90 до 120 минут",- передает телеканал Haberturk слова министра.

По словам Коджи, новый экспресс-тест уже начали использовать в клиниках страны.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.
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Распространение нового коронавирусаВОЗКитайТурцияУханьВ мире
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