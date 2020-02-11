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Новости Подмосковья
2020-02-11T16:36+0300
https://ria.ru/20200211/1564556363.html
Более 600 нелегальных свалок ликвидировали в Подмосковье в 2019 году
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РИА Новости

Более 600 нелегальных свалок ликвидировали в Подмосковье в 2019 году

16:36 11.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновПолигон твердых бытовых отходов
Полигон твердых бытовых отходов
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В Московской области в прошлом году закрыли свыше 600 нелегальных полигонов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Госадмтехнадзора.
Также глава ведомства Олег Баженов рассказал, что наибольшее количество свалок убрали в Рузе, Ступине, Щелкове, Красногорске и Балашихе.
"Общий объем отходов, убранных в 2019 году с территории Подмосковья, составил более 36 тысяч кубометров", – заключил Баженов.
Кроме того, после ликвидации свалок возбудили 2,8 тысячи административных дел.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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