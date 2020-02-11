Более 600 нелегальных свалок ликвидировали в Подмосковье в 2019 году

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В Московской области в прошлом году закрыли свыше 600 нелегальных полигонов. Об этом сообщил телеканал В Московской области в прошлом году закрыли свыше 600 нелегальных полигонов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Госадмтехнадзора.

Также глава ведомства Олег Баженов рассказал, что наибольшее количество свалок убрали в Рузе, Ступине, Щелкове, Красногорске и Балашихе.

"Общий объем отходов, убранных в 2019 году с территории Подмосковья, составил более 36 тысяч кубометров", – заключил Баженов.