Для перевозок пожилых сельских жителей в МО закупили 54 автомобиля

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В Московской области приобрели 54 машины для доставки пожилых жителей подмосковных сел в поликлиники. Многие уже воспользовались новой услугой, сообщил телеканал В Московской области приобрели 54 машины для доставки пожилых жителей подмосковных сел в поликлиники. Многие уже воспользовались новой услугой, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра социального развития региона Ирину Фаевскую.

Пенсионеров будут сопровождать специальные мобильные бригады – социальные работники и врачи скорой помощи. Для участия в программе необходимо только написать заявление в своей больнице. После этого с каждым участником свяжутся специалисты.

"В рамках реализации национального проекта „Демография“ и регионального проекта „Старшее поколение“ в Подмосковье приобрели 54 машины для доставки пожилых жителей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в поликлиники для проведения скрининга начиная с 1 января 2020 года", – рассказала Ирина Фаевская.