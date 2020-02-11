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Новости Подмосковья
2020-02-11T16:36+0300
https://ria.ru/20200211/1564556338.html
Для перевозок пожилых сельских жителей в МО закупили 54 автомобиля
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564557281_0:11:1500:855_1036x0_80_0_0_787520d686b94bc3f7d410aeeee02e65.jpg
РИА Новости

Для перевозок пожилых сельских жителей в МО закупили 54 автомобиля

16:36 11.02.2020
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© РИА Новости / Виталий АньковВрач измеряет артериальное давление пациентке
Врач измеряет артериальное давление пациентке
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В Московской области приобрели 54 машины для доставки пожилых жителей подмосковных сел в поликлиники. Многие уже воспользовались новой услугой, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра социального развития региона Ирину Фаевскую.
Пенсионеров будут сопровождать специальные мобильные бригады – социальные работники и врачи скорой помощи. Для участия в программе необходимо только написать заявление в своей больнице. После этого с каждым участником свяжутся специалисты.
"В рамках реализации национального проекта „Демография“ и регионального проекта „Старшее поколение“ в Подмосковье приобрели 54 машины для доставки пожилых жителей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в поликлиники для проведения скрининга начиная с 1 января 2020 года", – рассказала Ирина Фаевская.
Часть машин оснастили специальными подъемниками для транспортировки маломобильных граждан. При необходимости планируется также закупить костыли и носилки.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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