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Синоптики предупредили о шторме "Дэннис", который движется на Британию
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РИА Новости

Синоптики предупредили о шторме "Дэннис", который движется на Британию

16:20 11.02.2020
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© Depositphotos / SV_ProductionВид из окна в дождливую погоду
Вид из окна в дождливую погоду
© Depositphotos / SV_Production
Вид из окна в дождливую погоду. Архивное фото
ЛОНДОН, 11 фев – РИА Новости, Наталья Копылова. Очередной сильный шторм под названием "Дэннис" надвигается на Великобританию, в предстоящие выходные он обрушится дождями и ветром на некоторые районы страны, предупредила во вторник британская метеослужба.
"Сильный дождь, вызванный штормом "Дэннис", в выходные дни затронет некоторые части Англии и Уэльса и может привести к некоторым сбоям", - отмечается в сообщении метеослужбы.
При этом ожидается, что новый шторм не будет таким сильным, как "Сиара", который бушевал на острове в минувшие выходные. Однако в некоторых районах страны могут быть подтопления домов и дорог, что может привести к сбоям в работе общественного транспорта, предупредили синоптики.
Сильнейшие за последние семь лет шторм "Сиара", обрушившийся на Великобританию, привел к сильным разрушениям, наводнениям и подтоплениям домов, отмене поездов и авиарейсов. По последним данным, в результате шторма погибли три человека.
По прогнозам синоптиков, на текущей неделе сохранится прохладная, ветреная и дождливая погода.
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