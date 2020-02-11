Синоптики предупредили о шторме "Дэннис", который движется на Британию

ЛОНДОН, 11 фев – РИА Новости, Наталья Копылова. Очередной сильный шторм под названием "Дэннис" надвигается на Великобританию, в предстоящие выходные он обрушится дождями и ветром на некоторые районы страны, предупредила во вторник британская метеослужба.
"Сильный дождь, вызванный штормом "Дэннис", в выходные дни затронет некоторые части Англии и Уэльса и может привести к некоторым сбоям", - отмечается в сообщении метеослужбы.
#StormDennis has just been named by the Met Office— BBC Weather (@bbcweather) February 11, 2020
It will bring another spell of strong winds & heavy rain this weekend. Further disruption is likely. Flooding possible
Latest weather warnings are here https://t.co/6nnkF7lbzr and will be updated through the coming days
Matt pic.twitter.com/Da6U3cy9Wj
При этом ожидается, что новый шторм не будет таким сильным, как "Сиара", который бушевал на острове в минувшие выходные. Однако в некоторых районах страны могут быть подтопления домов и дорог, что может привести к сбоям в работе общественного транспорта, предупредили синоптики.
Сильнейшие за последние семь лет шторм "Сиара", обрушившийся на Великобританию, привел к сильным разрушениям, наводнениям и подтоплениям домов, отмене поездов и авиарейсов. По последним данным, в результате шторма погибли три человека.
По прогнозам синоптиков, на текущей неделе сохранится прохладная, ветреная и дождливая погода.
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