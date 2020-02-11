В Испании экс-премьеров вызвали в суд свидетелями по делу о коррупции

МАДРИД, 11 фев – РИА Новости. Бывшие председатели испанского правительства Бывшие председатели испанского правительства Мариано Рахой и Хосе Мария Аснар дадут показания в качестве свидетелей в Национальном суде Испании по делу о коррупции в правой Народной партии, сообщило государственное телевидение Испании TVE

Дело касается денег, которые были направлены на ремонт в штаб-квартире Народной партии в Мадриде, и, как считает обвинение, поступили из партийной "черной кассы".

Вызвать в качестве свидетелей по этому делу Аснара (глава правительства с 1996 по 2004 годы) и Рахоя (возглавлял кабинет министров в 2011 по 2018 годы) потребовало народное обвинение – партия Объединенные левые и Ассоциация демократических адвокатов за Европу (Adade). Помимо двух бывший правых премьером в суде дадут показания все бывшие генеральные секретари Народной партии, несколько министров, бывший председатель сената, руководство строительных компаний OHL, Sacyr и FCC, которые занимались реконструкцией здания в 2007-2008 году, стоимость работ составила 900 тысяч евро. Они должны будут ответить на вопрос, знали ли они о существовании двойного учета и "кассы B".

Даты судебных заседаний пока не назначены. Любопытно, что штаб-квартира Народной партии находится на той же улице, что и Национальный суд Испании.

На вызове бывшего партийного руководства в суд еще несколько лет назад настаивал Хосе Луис Барсенас, бывший казначей Народной партии. Он утверждает, что все партийное руководство еще с 1980х годов было в курсе двойного учета. Барсенас был приговорен по одному из эпизодов этого громкого коррупционного дела к 33 годам заключения.

Рахой уже во второй раз будет давать свидетельские показания по коррупционным делам, связанным с незаконным финансированием партии. Впервые он выступал в суде по основному эпизоду дела в 2017 году. Этот обвинительный приговор обернулся вотумом недоверия правительству Рахоя и приходом к власти соцпартии.