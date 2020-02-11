Офис президента Украины: уход Богдана не повлияет на курс страны

КИЕВ, 11 фев – РИА Новости. Смена руководителя офиса президента Украины не влияет на политический курс страны, заявила во вторник пресс-служба ведомства.
Зеленский во вторник уволил Андрея Богдана и назначил на должность главы своего офиса Андрея Ермака, который ранее был советником президента. Украинское агентство LIGA.net ранее передавало со ссылкой на несколько собеседников в президентской партии "Слуга народа", что Зеленский поручил Ермаку вести переговоры с Москвой по ситуации в Донбассе.
"Смена руководителя офиса президента Украины никоим образом не влияет на политический курс государства. Впереди - важные реформы, и именно на этом фокусируется команда Владимира Зеленского", - говорится в сообщении офиса в Telegram-канале.
Также в офисе поблагодарили Богдана за его работу на должности руководителя офиса президента и выразили уверенность, что Ермак справится с возложенной на него ответственностью.