Офис президента Украины: уход Богдана не повлияет на курс страны

"Смена руководителя офиса президента Украины никоим образом не влияет на политический курс государства. Впереди - важные реформы, и именно на этом фокусируется команда Владимира Зеленского", - говорится в сообщении офиса в Telegram-канале.

Также в офисе поблагодарили Богдана за его работу на должности руководителя офиса президента и выразили уверенность, что Ермак справится с возложенной на него ответственностью.