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Офис президента Украины: уход Богдана не повлияет на курс страны
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РИА Новости

Офис президента Украины: уход Богдана не повлияет на курс страны

16:17 11.02.2020 (обновлено: 00:25 12.02.2020)
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Андрей Ермак
Андрей Ермак
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Андрей Ермак. Архивное фото
КИЕВ, 11 фев – РИА Новости. Смена руководителя офиса президента Украины не влияет на политический курс страны, заявила во вторник пресс-служба ведомства.
Зеленский во вторник уволил Андрея Богдана и назначил на должность главы своего офиса Андрея Ермака, который ранее был советником президента. Украинское агентство LIGA.net ранее передавало со ссылкой на несколько собеседников в президентской партии "Слуга народа", что Зеленский поручил Ермаку вести переговоры с Москвой по ситуации в Донбассе.
"Смена руководителя офиса президента Украины никоим образом не влияет на политический курс государства. Впереди - важные реформы, и именно на этом фокусируется команда Владимира Зеленского", - говорится в сообщении офиса в Telegram-канале.
Также в офисе поблагодарили Богдана за его работу на должности руководителя офиса президента и выразили уверенность, что Ермак справится с возложенной на него ответственностью.
Андрей Ермак
Вчера, 14:38
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Андрей БогданАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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