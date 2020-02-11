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Польша переведет первую угольную электростанцию на газ
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РИА Новости

Польша переведет первую угольную электростанцию на газ

16:16 11.02.2020 (обновлено: 16:17 11.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУголь
Уголь
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уголь. Архивное фото
ВАРШАВА, 11 фев – РИА Новости. Польша переведет угольную электростанцию в Козеницах Мазовецкого воеводства на газ, следует из пресс-релиза польского газового оператора GAZ-System.
Сейчас уголь является топливом примерно для 80% польских электрогенерирующих мощностей.
Во вторник GAZ-System и предприятие Enea Generation подписали соглашение о проектировании системы присоединения электростанции в Козеницах к газотранспортной системе. Из пресс-релиза GAZ-System следует, что поставки газа на электростанцию начнутся после 2030 года.
"Безопасно импортированный газ будет использоваться для безопасного производства электроэнергии в Польше. Газ в Козеницах заменит каменный уголь в старых и неэффективных энергоблоках", - сказал уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский на церемонии подписания соглашения.
Он отметил, что современные энергоблоки, последний из которых был введен в эксплуатацию в 2017 году, продолжат работать на угле.
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Петр НаимскийGaz-SystemПольшаВаршаваЭкономика
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