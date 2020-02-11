Польша переведет первую угольную электростанцию на газ

ВАРШАВА, 11 фев – РИА Новости. Польша переведет угольную электростанцию в Козеницах Мазовецкого воеводства на газ, следует из пресс-релиза польского газового оператора GAZ-System.
Сейчас уголь является топливом примерно для 80% польских электрогенерирующих мощностей.
Во вторник GAZ-System и предприятие Enea Generation подписали соглашение о проектировании системы присоединения электростанции в Козеницах к газотранспортной системе. Из пресс-релиза GAZ-System следует, что поставки газа на электростанцию начнутся после 2030 года.
"Безопасно импортированный газ будет использоваться для безопасного производства электроэнергии в Польше. Газ в Козеницах заменит каменный уголь в старых и неэффективных энергоблоках", - сказал уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский на церемонии подписания соглашения.
Он отметил, что современные энергоблоки, последний из которых был введен в эксплуатацию в 2017 году, продолжат работать на угле.