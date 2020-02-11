В США осудили нападения на турецких военных в Сирии

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вашингтон считает, что нападения на турецких военных в Сирии выходят за рамки, будет поддерживать Анкару, заявила постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон.
В понедельник минобороны Турции сообщило о том, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии.
Американский дипломат назвала убийство турецких военнослужащих "немыслимым".
"Мы не во всем согласны с действиями Турции в Сирии, но мы считаем, что эти нападения России - или Сирии, которую Россия поддерживает - выходят за рамки", - заявила она в ходе онлайн-брифинга для СМИ.
"Мы твердо намерены поддерживать Турцию в этой ситуации и попросить Россию прекратить поддержку (президента Сирии Башара) Асада, чтобы можно было двигаться к мирному соглашению для Сирии", - добавила Хатчисон.