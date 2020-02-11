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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-11T16:27+0300
https://ria.ru/20200211/1564555299.html
В США осудили нападения на турецких военных в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564553267_0:144:3071:1871_1036x0_80_0_0_38d6f472194bc07459f998453ffb4dd4.jpg
РИА Новости

В США осудили нападения на турецких военных в Сирии

16:12 11.02.2020 (обновлено: 16:27 11.02.2020)
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© AFP 2020 / Omar Haj KadourКонвой турецкой военной техники движется в направлении города Идлиб. 10 февраля 2020
Конвой турецкой военной техники движется в направлении города Идлиб. 10 февраля 2020
© AFP 2020 / Omar Haj Kadour
Конвой турецкой военной техники движется в направлении города Идлиб. 10 февраля 2020
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вашингтон считает, что нападения на турецких военных в Сирии выходят за рамки, будет поддерживать Анкару, заявила постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон.
В понедельник минобороны Турции сообщило о том, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии.
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Американский дипломат назвала убийство турецких военнослужащих "немыслимым".
"Мы не во всем согласны с действиями Турции в Сирии, но мы считаем, что эти нападения России - или Сирии, которую Россия поддерживает - выходят за рамки", - заявила она в ходе онлайн-брифинга для СМИ.
"Мы твердо намерены поддерживать Турцию в этой ситуации и попросить Россию прекратить поддержку (президента Сирии Башара) Асада, чтобы можно было двигаться к мирному соглашению для Сирии", - добавила Хатчисон.
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