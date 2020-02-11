Сбербанк намерен подключиться к системе быстрых платежей к концу марта

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сбербанк по-прежнему намерен частично подключиться к системе быстрых платежей к концу марта, сообщил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
"Все идет по плану, пока никаких сдвижек нет", - ответил он на вопрос о подключении Сбербанка к системе быстрых платежей.
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Греф в декабре сообщал, что банк может частично подключиться к системе быстрых платежей к концу марта текущего года.
Система быстрых платежей была запущена в конце января 2019 года, на сегодня в ней уже более 30 участников, к подключению активно готовятся еще порядка 160 кредитных организаций. С помощью системы россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.
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