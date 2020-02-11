Сбербанк намерен подключиться к системе быстрых платежей к концу марта

"Все идет по плану, пока никаких сдвижек нет", - ответил он на вопрос о подключении Сбербанка к системе быстрых платежей.

Система быстрых платежей была запущена в конце января 2019 года, на сегодня в ней уже более 30 участников, к подключению активно готовятся еще порядка 160 кредитных организаций. С помощью системы россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.