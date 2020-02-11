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2020-02-12T03:51+0300
https://ria.ru/20200211/1564555155.html
Правительство выкупит Сбербанк у ЦБ по рыночной цене
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РИА Новости

Правительство выкупит Сбербанк у ЦБ по рыночной цене

16:11 11.02.2020 (обновлено: 03:51 12.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовЛоготип ПАО "Сбербанк России" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум", где проходит Петербургский международный экономический форум 2019
Логотип ПАО Сбербанк России в конгрессно-выставочном центре Экспофорум, где проходит Петербургский международный экономический форум 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Правительство собирается выкупить долю Центробанка в Сбербанке, сообщили в Минфине.

"Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств ФНБ (Фонда национального благосостояния. — Прим. ред.) по рыночной стоимости", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Там также сказано, что инвестиции ФНБ в акции Сбербанка соответствуют целям управления средствами фонда: будет обеспечена сохранность вложенных средств и стабильный доход от их размещения.
"Ожидаемая дивидендная доходность акций ПАО "Сбербанк России" по итогам 2019 года значительно превысит стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа", — отметили в финансовом ведомстве.
Для выхода ЦБ из капитала Сбербанка разработан законопроект, его уже направили в правительство.
В документе указано, что совмещение роли акционера, регулятора и надзорного органа может провоцировать конфликт интересов, а продажа акций снимает эту проблему.
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Сбербанк РоссииЦентральный Банк РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Чёрт ногу сломит в этих долях, - сбербанки, центробанки внешэкономбанки... Но уверен, что всё делается не ради наживы какой-то кучки олигархов, а на благо народа... Мне смешно, но я даже не улыбаюсь.
11 февраля, 16:15
Винсент Вега
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То есть деньги ФНБ уйдут кому? Набиуллиной?
11 февраля, 16:21
Artem Kolesov
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