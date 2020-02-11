Правительство выкупит Сбербанк у ЦБ по рыночной цене

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Правительство собирается выкупить долю Центробанка в Сбербанке, сообщили в Минфине.
"Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств ФНБ (Фонда национального благосостояния. — Прим. ред.) по рыночной стоимости", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Там также сказано, что инвестиции ФНБ в акции Сбербанка соответствуют целям управления средствами фонда: будет обеспечена сохранность вложенных средств и стабильный доход от их размещения.
"Ожидаемая дивидендная доходность акций ПАО "Сбербанк России" по итогам 2019 года значительно превысит стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа", — отметили в финансовом ведомстве.
Для выхода ЦБ из капитала Сбербанка разработан законопроект, его уже направили в правительство.
В документе указано, что совмещение роли акционера, регулятора и надзорного органа может провоцировать конфликт интересов, а продажа акций снимает эту проблему.
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