Правительство выкупит Сбербанк у ЦБ по рыночной цене

Логотип ПАО "Сбербанк России" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум", где проходит Петербургский международный экономический форум 2019

"Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств ФНБ (Фонда национального благосостояния. — Прим. ред.) по рыночной стоимости", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Там также сказано, что инвестиции ФНБ в акции Сбербанка соответствуют целям управления средствами фонда: будет обеспечена сохранность вложенных средств и стабильный доход от их размещения.

"Ожидаемая дивидендная доходность акций ПАО "Сбербанк России" по итогам 2019 года значительно превысит стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа", — отметили в финансовом ведомстве.

Для выхода ЦБ из капитала Сбербанка разработан законопроект, его уже направили в правительство.