Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. "Взрыв" колбасы, купленной жительницей . "Взрыв" колбасы, купленной жительницей Тулы в местном магазине, предположительно, мог произойти из-за нарушения условий хранения, сообщил РИА Новости представитель "Группы Агроком", в состав которой входит колбасный завод "Тавр".

Ранее жительница Тулы Елена Брусенцева написала в группе " Черный список Тула " в социальной сети "ВКонтакте" пост о том, что она купила в местном магазине вареную колбасу, а на следующий день, когда она положила ее на стол, колбаса взорвалась. На приложенных фото видно, что производитель продукта - ростовский завод "Тавр".

По данным представителя "Группы Агроком", 14 декабря 2019 года была выпущена партия колбасы "Докторская" в объеме 11,34 тонны. "Характер несоответствия проверяется по всем контрольным точкам – сырье, термические режимы, выходной контроль и лабораторные исследования", - сказал он.

Собеседник отметил, что продукт был приобретен 8 февраля 2020 года, срок годности колбасы истекал 12 февраля. "Можно предположить, что имело место нарушение условий хранения. При температуре воздуха от 0 до +6 градусов и относительной влажности не выше 75% срок годности составляет 60 суток. При нарушении целостности упаковки при соблюдении тех же условий – 3 суток. В настоящее время мы уточняем все направления отгрузки произведенной партии для получения обратной связи", - сказал он.

Представитель компании добавил, что на предприятии разработана и внедрена программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий, система менеджмента безопасности пищевой продукции сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТа.