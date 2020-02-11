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2020-02-11T16:08+0300
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Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
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РИА Новости

Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле

16:08 11.02.2020
152706
© Depositphotos / rrraumДокторская колбаса
Докторская колбаса
© Depositphotos / rrraum
Докторская колбаса. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. "Взрыв" колбасы, купленной жительницей Тулы в местном магазине, предположительно, мог произойти из-за нарушения условий хранения, сообщил РИА Новости представитель "Группы Агроком", в состав которой входит колбасный завод "Тавр".
Ранее жительница Тулы Елена Брусенцева написала в группе "Черный список Тула" в социальной сети "ВКонтакте" пост о том, что она купила в местном магазине вареную колбасу, а на следующий день, когда она положила ее на стол, колбаса взорвалась. На приложенных фото видно, что производитель продукта - ростовский завод "Тавр".
По данным представителя "Группы Агроком", 14 декабря 2019 года была выпущена партия колбасы "Докторская" в объеме 11,34 тонны. "Характер несоответствия проверяется по всем контрольным точкам – сырье, термические режимы, выходной контроль и лабораторные исследования", - сказал он.
Собеседник отметил, что продукт был приобретен 8 февраля 2020 года, срок годности колбасы истекал 12 февраля. "Можно предположить, что имело место нарушение условий хранения. При температуре воздуха от 0 до +6 градусов и относительной влажности не выше 75% срок годности составляет 60 суток. При нарушении целостности упаковки при соблюдении тех же условий – 3 суток. В настоящее время мы уточняем все направления отгрузки произведенной партии для получения обратной связи", - сказал он.
Представитель компании добавил, что на предприятии разработана и внедрена программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий, система менеджмента безопасности пищевой продукции сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТа.
"Каждая партия сырья и материалов на предприятие поступает с необходимым пакетом документов, подтверждающих качество и безопасность, внедрена система прослеживаемости. Каждая партия готовой продукции подвергается контролю на показатели качества и безопасности в соответствии с программой производственного контроля и требованиями национального законодательства", - добавил он.
Презентация стокилограммового трехметрового батона колбасы, изготовленного на Гвардейском мясокомбинате на празднике День длинной колбасы в Калининграде
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ТулаРостов-на-ДонуВ мире
Популярные комментарии
Не взорвалась, а сдетанировала. Тула город оружейников. Там раз в год и палка (колбасы) пальнуть может
11 февраля, 16:45
SFSergio Fatof
701600105
Заголовки всех мировых СМИ : "Россиян озадачил взрыв вареной колбасы!" Пожалуйста РИА не пишите больше про эту чёртову колбасу!
11 февраля, 16:20
валера удовиченко
34710209
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