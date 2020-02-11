Комитет парламента Северной Македонии поддержал ее вступление в НАТО

БЕЛГРАД, 11 фев – РИА Новости. Комитет по внешней политике парламента Северной Македонии единогласно поддержал ратификацию договора о вступлении в НАТО, ожидается утверждение документа на пленарном заседании заксобрания, сообщает национальное информагентство МИА.
Во вторник в Скопье прибыли представители парламентарной ассамблеи Североатлантического альянса. Ожидается, что на специальном заседании депутаты Собрания (парламента) днем утвердят закон о ратификации договора о вступлении в НАТО. От окончательного членства в альянсе Северную Македонию отделяет утверждение ее приема в организацию парламентом Испании, намеченное на март, и официальная передача подписанного договора на хранение США.
"Членство Северной Македонии в НАТО – наша основная стратегическая цель и представляет собой долгосрочный внешнеполитический приоритет, а первое решение о вступлении в НАТО наше Собрание приняло еще в 1993 году", - цитирует агентство обращение к членам парламентского комитета замглавы МИД Андрея Жерновски.
Он заявил депутатам, что членство Скопье в Североатлантическом альянсе является "гарантией национальной безопасности, условием для дальнейшего прогресса и региональной безопасности". Члены комитета поддержали ратификацию единогласно и направили ее на общее рассмотрение парламентом, которое назначено на 16.00 (18.00 мск).
Греция и Македония в июне 2018 года подписали соглашение, которое решает многолетний спор о названии бывшей югославской республики и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. В настоящее время идет процесс ратификации протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО, последним членом альянса, чей парламент должен утвердить документ, является Испания.