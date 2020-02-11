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В Югре в ДТП погибли два сотрудника полиции
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РИА Новости

В Югре в ДТП погибли два сотрудника полиции

16:05 11.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 фев - РИА Новости. Двое полицейских погибли в аварии с участием четырех машин на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД, это второе подобное происшествие в Югре с начала февраля.
Дорожный инцидент произошел во вторник около 13 часов (11.00 мск) на 79-м километре трассы Сургут - Нижневартовск. По предварительной информации, "УАЗ" столкнулся с грузовиком MAN, после чего "УАЗ" отбросило на автомобиль "ГАЗ", который двигался в попутном направлении. В этот момент в грузовик въехал тягач Scania, следовавший за ним.
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"В результате происшествия водитель и пассажир "УАЗ" скончались на месте, еще четыре пассажира получили телесные повреждения различной степени... Водитель и три пассажира - действующие сотрудники УМВД России по городу Нижневартовску, ехавшие в Нефтеюганск для проведения следственных действий", - сообщили в ведомстве.
Собеседник агентства уточнил, что оба погибших - полицейские. По данному факту начальник регионального УМВД назначил проведение служебной проверки. По сведениям полиции, в настоящее время участок трассы, где произошла авария, перекрыт.
Это второе подобное ДТП в Югре с начала месяца. Так, днем 2 февраля в Сургутском районе столкнулись грузовик Volvo и Lada Granta после того, как водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Погибли находившиеся в автомобиле Lada замначальника участковых уполномоченных полиции и специалист отдела по работе с личным составом ОМВД по городу Когалыму. Они ехали в командировку в Ханты-Мансийск.
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ЮграМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
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