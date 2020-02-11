В Югре в ДТП погибли два сотрудника полиции

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 фев - РИА Новости. Двое полицейских погибли в аварии с участием четырех машин на трассе в Двое полицейских погибли в аварии с участием четырех машин на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе , сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД , это второе подобное происшествие в Югре с начала февраля.

Дорожный инцидент произошел во вторник около 13 часов (11.00 мск) на 79-м километре трассы Сургут - Нижневартовск. По предварительной информации, "УАЗ" столкнулся с грузовиком MAN, после чего "УАЗ" отбросило на автомобиль "ГАЗ", который двигался в попутном направлении. В этот момент в грузовик въехал тягач Scania, следовавший за ним.

"В результате происшествия водитель и пассажир "УАЗ" скончались на месте, еще четыре пассажира получили телесные повреждения различной степени... Водитель и три пассажира - действующие сотрудники УМВД России по городу Нижневартовску, ехавшие в Нефтеюганск для проведения следственных действий", - сообщили в ведомстве.

Собеседник агентства уточнил, что оба погибших - полицейские. По данному факту начальник регионального УМВД назначил проведение служебной проверки. По сведениям полиции, в настоящее время участок трассы, где произошла авария, перекрыт.