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Религия и мировоззрение
2020-02-11T16:05+0300
https://ria.ru/20200211/1564554451.html
Лукашевич обратил внимание миссии ОБСЕ на дискриминацию УПЦ на Украине
https://cdn24.img.ria.ru/images/155059/07/1550590728_0:413:2730:1949_1036x0_80_0_0_ab8e3b1e4474d95ab9af848b2b735f2f.jpg
РИА Новости

Лукашевич обратил внимание миссии ОБСЕ на дискриминацию УПЦ на Украине

16:05 11.02.2020
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© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© РИА Новости / Маргарита Костив
ВЕНА, 11 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) на Украине необходимо обращать пристальное внимание на дискриминацию русскоязычных граждан Украины и национальных меньшинств, преследования канонической Украинской православной церкви и попытки установить цензуру в СМИ, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Он отметил, что при всей важности тщательного мониторинга в Донбассе СММ не должна фокусироваться лишь на востоке страны - ее мандат предусматривает наблюдательную деятельность на всей территории Украины.
"В других ее (Украины - ред.) регионах немало проблем, связанных с нарушениями украинскими властями своих обязательств в рамках ОБСЕ. Так, более пристального внимания требуют дискриминация русскоязычных граждан Украины и национальных меньшинств, преследования канонической Украинской православной церкви, зажим свободы слова и попытки установления цензуры в СМИ, прочие порочные практики украинских властей", - сказал Лукашевич.
Верующие, протестующие против лишения канонической Украинской православной церкви ее названия, у здания Верховной рады Украины в Киеве
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Религия и мировоззрениеСММ ОБСЕАлександр ЛукашевичУкраинарелигия
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