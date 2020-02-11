Лукашевич обратил внимание миссии ОБСЕ на дискриминацию УПЦ на Украине

ВЕНА, 11 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) на Украине необходимо обращать пристальное внимание на дискриминацию русскоязычных граждан Украины и национальных меньшинств, преследования канонической Украинской православной церкви и попытки установить цензуру в СМИ, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Он отметил, что при всей важности тщательного мониторинга в Донбассе СММ не должна фокусироваться лишь на востоке страны - ее мандат предусматривает наблюдательную деятельность на всей территории Украины.