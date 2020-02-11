Лукашевич обратил внимание миссии ОБСЕ на дискриминацию УПЦ на Украине

ВЕНА, 11 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) на Украине необходимо обращать пристальное внимание на дискриминацию русскоязычных граждан Украины и национальных меньшинств, преследования канонической Украинской православной церкви и попытки установить цензуру в СМИ, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Он отметил, что при всей важности тщательного мониторинга в Донбассе СММ не должна фокусироваться лишь на востоке страны - ее мандат предусматривает наблюдательную деятельность на всей территории Украины.
"В других ее (Украины - ред.) регионах немало проблем, связанных с нарушениями украинскими властями своих обязательств в рамках ОБСЕ. Так, более пристального внимания требуют дискриминация русскоязычных граждан Украины и национальных меньшинств, преследования канонической Украинской православной церкви, зажим свободы слова и попытки установления цензуры в СМИ, прочие порочные практики украинских властей", - сказал Лукашевич.