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Участники "Кружкового движения НТИ" пройдут "Цифровой диктант"
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РИА Новости

Участники "Кружкового движения НТИ" пройдут "Цифровой диктант"

16:01 11.02.2020
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© Фото : пресс-служба АНО «РСВ»Международный форум по кибербезопасности Cyber Security Day
Международный форум по кибербезопасности Cyber Security Day
© Фото : пресс-служба АНО «РСВ»
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Около 200 тысяч участников "Кружкового движения" Национальной технологической инициативы примут участие во всероссийской акции "Цифровой диктант", соответствующее соглашение организация подписала с Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ) на международном форуме по кибербезопасности Cyber Security Day, говорится в сообщении компании.
Соглашение о сотрудничестве в рамках масштабного образовательного проекта подписали директор по стратегическому развитию Кружкового движения НТИ Наталья Кравченко и директор РОЦИТ Сергей Гребенников.
"Сотрудничество позволит привлечь к участию во всероссийской акции сообщество Кружкового движения, которое охватывает уже порядка 200 тысяч человек. Результаты диктанта намерены учитывать при оценке компетенции "цифровая грамотность" школьников и студентов на платформе "Талант" Кружкового движения НТИ – интеллектуальном сервисе подбора индивидуальных программ развития для талантливой молодежи. На основе этих данных система будет формировать дальнейшие траектории для участников и составлять персональные рекомендации", - отмечается в релизе.
"Существует популярное заблуждение: молодежь более компетентна в вопросах цифровой грамотности, чем старшее поколение. На самом деле молодежная аудитория остается одной из самых уязвимых категорий населения в киберпространстве. Особенно когда дело касается мошенничества в интернете или кибербуллинга. Для того, чтобы привлечь молодых ребят к прохождению "Цифрового диктанта" и дать возможность оценить свои навыки, необходимо разговаривать с ними на понятном им языке. Именно поэтому в этом году было принято решение о разделении теста по цифровой грамотности на две возрастные категории: для детей 14-17 лет и для взрослых от 18 лет и старше", - отметил Гребенников.
Всероссийская образовательная акция "Цифровой диктант" направлена на проверку знаний в области цифровой грамотности. В 2020 году акция пройдет с 28 марта по 11 апреля, каждый пользователь сможет пройти онлайн-тестирование и проверить свои знания и навыки. Вопросы разработаны с учетом возрастных категорий: для детей (14-17 лет) и взрослых (18 лет и старше).
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Вопросы диктанта посвящены основам цифрового потребления (устройства, знание базовых программ и приложений), цифровым компетенциям (работа с интернетом, социальными сетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами), цифровой безопасности (в том числе защите персональных данных и устройств), новым технологиям (включая искусственный интеллект, интернет вещей и блокчейн).
Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров призвал пользователей присоединиться к прохождению "Цифрового диктанта" .
"В этом году ОНФ принял решение расширить свое участие в акции. "Цифровой диктант" пройдет во всех 85 региональных отделениях Народного фронта. Наша задача – помочь как можно большему числу жителей в регионах проверить уровень своих знаний. При этом региональные исполкомы ОНФ станут площадками, которые объединят экспертов, лидеров общественного мнения, специалистов коммерческого и некоммерческого секторов, которые занимаются на территориях решением задач цифровизации и работой с населением, - привели в пресс-службе АНО "РСВ" слова Комиссарова.
Cyber Security Day 2020 - это международный форум по кибербезопасности и центральное мероприятие Недели безопасного интернета.
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Международный День безопасности ИнтернетаОбразование - ОбществоОбщество
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