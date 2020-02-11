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США усложнили выдачу виз россиянам, работающим по подряду
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РИА Новости

США усложнили выдачу виз россиянам, работающим по подряду

16:01 11.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДиректор консульского департамента МИД РФ Евгений Иванов
Директор консульского департамента МИД РФ Евгений Иванов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Директор консульского департамента МИД РФ Евгений Иванов. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Некоторые страны Запада, включая США, продолжают усложнять процедуру получения виз по обычным загранпаспортам россиянам-сотрудникам подрядных учреждений, обслуживающих загранучреждения РФ за границей, сказал замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Так, в настоящее время ряд стран, в первую очередь это США, Канада, Великобритания, продолжают усложнять процедуру получения виз для указанных категорий граждан по обычному загранпаспорту. Складывающаяся ситуация, носящая системный характер, приводит к нарушению срока исполнения госконтрактов, а в отдельных случаях ставит под угрозу нормальное функционирование российских загранучреждений ", - сказал Иванов в Госдуме.
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К категории граждан, для которых усложняется процедура получения виз по обычному паспорту, относятся работники организаций, осуществляющихся подрядную деятельность по управлению, содержанию и эксплуатации федерального недвижимого имущества за пределами территории Российской Федерации. Он отметил, что из-за проблем с визами острую необходимость в наличии таких сотрудников испытывают подразделения МИД РФ.
Как отметил замглавы МИД РФ, сейчас подобные сотрудники вынуждены получать туристические визы при служебных командировках за рубежом. Он добавил, что такие сотрудники подрядных организаций не являются носителями секретной информации.
"Если раньше такая проблема не возникала, и они выезжали по заграничным паспортам и осуществляли свою работу, то сейчас создаются сложности. Могу сказать на примере нашего посольства в США. Мы завезли туда компьютерную технику для внутренней сети и не можем ее запустить, чтобы она функционировала, поскольку требует наладки. Американцы не выдают визы специалистам, которые должны осуществить эту наладку, зная прекрасно, что они едут для этой деятельности", - отметил замглавы МИД РФ.
Еще в 2017 году с проблемами столкнулись российские дипломаты, командируемые в посольство в США, генеральные консульства и постоянное представительство при ООН. Затем "под ударом" оказались представители России, направляемые в Секретариат ООН в Нью-Йорке. В 2019 году отказано во въезде многим из тех, кто должен был участвовать в пленарных заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН и работе ее отдельных комитетов.
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Евгений ИвановООНРоссияСШАВ мире
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