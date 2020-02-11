США усложнили выдачу виз россиянам, работающим по подряду

"Если раньше такая проблема не возникала, и они выезжали по заграничным паспортам и осуществляли свою работу, то сейчас создаются сложности. Могу сказать на примере нашего посольства в США. Мы завезли туда компьютерную технику для внутренней сети и не можем ее запустить, чтобы она функционировала, поскольку требует наладки. Американцы не выдают визы специалистам, которые должны осуществить эту наладку, зная прекрасно, что они едут для этой деятельности", - отметил замглавы МИД РФ.