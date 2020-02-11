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Под Калугой мужчина получил 2,5 года колонии за ДТП, где погиб ребенок
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РИА Новости

Под Калугой мужчина получил 2,5 года колонии за ДТП, где погиб ребенок

16:00 11.02.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 11 фев - РИА Новости. Суд приговорил к двум с половиной годам колонии-поселения пожилого водителя иномарки, устроившего в Калужской области массовое ДТП, в котором погиб один ребенок, а также пострадали пятеро детей и двое взрослых, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.
Авария произошла 2 мая 2019 года на автодороге М3 "Украина". Ехавший из Москвы в сторону Калуги автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением 68-летнего жителя Московской области столкнулся с Daewoo и Chevrolet, двигавшимися в попутном направлении. От удара Chevrolet вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Corolla. От удара Toyota Corolla развернуло, и она столкнулась с Honda.
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В салоне Toyota Corolla находились две женщины и шестеро детей в возрасте от 1 года до 12 лет. Они возвращались домой с дачи. В результате аварии 5-летний мальчик скончался, 12-летняя девочка с тяжелыми травмами была доставлена в одну из клиник Москвы, беременную женщину-водителя Toyota Corolla и двоих детей госпитализировали в Калужскую областную больницу, еще двум детям помощь была оказана на месте. Также был госпитализирован водитель Chevrolet. По данным следствия, после ДТП обвиняемый прошел медицинское освидетельствование и покинул место аварии. Полиция возбудила уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, сопряженное с оставлением места ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека", которое забрал в свое производство СК.
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на три года. Судом частично удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда, причиненного преступлением", - говорится в сообщении.
Согласно данным СК, приговор обжалован и в законную силу не вступил.
По данным СК, подсудимый признал вину, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке и "принимал меры к компенсации вреда, причиненного преступлением".
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