Капитанам столкнувшихся в Таиланде катеров предъявили обвинения

БАНГКОК, 11 фев – РИА Новости. Капитанам двух Капитанам двух катеров , столкнувшихся в понедельник в морском канале у берега острова Пхукет, предъявлены обвинения в неосторожном вождении транспортного средства, повлекшем смерть двух или более человек, сообщил РИА Новости источник в управлении полиции провинции Пхукет

В столкновении катеров в понедельник погибли двое российских детей, еще 20 россиян получили травмы.

"Суд арестовал обоих капитанов, им были предъявлены обвинения в неосторожном вождении транспортного средства, повлекшем смерть и физические травмы у других лиц", - сообщил по телефону один из офицеров управления на условиях анонимности, так как по должности он не имеет права делать сообщения для СМИ.

"В качестве меры пресечения в отношении обоих было избрано временное освобождение под денежный залог на период следствия", - добавил собеседник агентства.

Генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов подтвердил РИА Новости полученную в управлении информацию.

"Мне сегодня вечером пришло сообщение от полиции Пхукета о том, что обоим капитанам предъявлены обвинения, и что они освобождены под залог на время следствия", - сообщил генконсул.

По таиландскому законодательству в период следствия режим временного освобождения должен продлеваться каждые 12 дней в суде в присутствии подследственных.