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Капитанам столкнувшихся в Таиланде катеров предъявили обвинения
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РИА Новости

Капитанам столкнувшихся в Таиланде катеров предъявили обвинения

15:57 11.02.2020
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© РИА Новости / Евгений БеленькийСтолкновение двух катеров на Пхукете
Столкновение двух катеров на Пхукете
© РИА Новости / Евгений Беленький
Столкновение двух катеров на Пхукете
БАНГКОК, 11 фев – РИА Новости. Капитанам двух катеров, столкнувшихся в понедельник в морском канале у берега острова Пхукет, предъявлены обвинения в неосторожном вождении транспортного средства, повлекшем смерть двух или более человек, сообщил РИА Новости источник в управлении полиции провинции Пхукет.
В столкновении катеров в понедельник погибли двое российских детей, еще 20 россиян получили травмы.
"Суд арестовал обоих капитанов, им были предъявлены обвинения в неосторожном вождении транспортного средства, повлекшем смерть и физические травмы у других лиц", - сообщил по телефону один из офицеров управления на условиях анонимности, так как по должности он не имеет права делать сообщения для СМИ.
"В качестве меры пресечения в отношении обоих было избрано временное освобождение под денежный залог на период следствия", - добавил собеседник агентства.
Столкновение катеров на Пхукете
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Генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов подтвердил РИА Новости полученную в управлении информацию.
"Мне сегодня вечером пришло сообщение от полиции Пхукета о том, что обоим капитанам предъявлены обвинения, и что они освобождены под залог на время следствия", - сообщил генконсул.
По таиландскому законодательству в период следствия режим временного освобождения должен продлеваться каждые 12 дней в суде в присутствии подследственных.
Наказанием за неосторожное вождение транспортного средства, повлекшее смерть, по УК Таиланда является тюремное заключение сроком до 10 лет и (или) штраф в размере не более 20 тысяч таиландских бат (около 660 долларов) за каждую жертву; за неосторожное вождение, повлекшее травмы – тюремное заключение сроком до 3 лет и (или) штраф в размере до 3 тысяч таиландских бат (около 100 долларов) за каждого потерпевшего. При вынесении приговоров по уголовным делам в Таиланде практикуется принцип сложения наказания.
Момент столкновения двух катеров в Таиланде
10 февраля, 09:38
Опубликовано видео момента столкновения катеров в Таиланде
002190
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