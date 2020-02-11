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Число жителей Египта преодолело отметку в сто миллионов человек
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РИА Новости

Число жителей Египта преодолело отметку в сто миллионов человек

15:54 11.02.2020 (обновлено: 16:56 11.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУлица в Шарм-эль-Шейхе
Улица в Шарм-эль-Шейхе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Улица в Шарм-эль-Шейхе. Архивное фото
КАИР, 11 фев - РИА Новости. Численность населения Египта превысила 100 миллионов человек, по этому показателю страна является первой среди арабских государств, третьей в Африке и 14-й на мировом уровне, сообщило во вторник Центральное статистическое бюро Египта (CAPMAS).
По данным бюро, к 2052 году численность населения составит уже 193 миллиона человек, в случае же успешных мер по контролю за ростом рождаемости - порядка 143 миллионов.
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Руководство страны считает прирост населения одной из главных проблем, тормозящих экономическое развитие. При этом, согласно данным переписи 2017 года, Египет остается одним из самых молодых государств - каждому третьему египтянину (34,5%) от 15 до 34 лет.
На данный момент суммарный коэффициент рождаемости составляет 3.4, цель программ по контролю рождаемости - снизить эту цифру до 2.1, сообщило Центральное статистическое бюро.
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ЕгипетВ мире
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