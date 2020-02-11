Число жителей Египта преодолело отметку в сто миллионов человек

КАИР, 11 фев - РИА Новости. Численность населения Численность населения Египта превысила 100 миллионов человек, по этому показателю страна является первой среди арабских государств, третьей в Африке и 14-й на мировом уровне, сообщило во вторник Центральное статистическое бюро Египта (CAPMAS).

По данным бюро, к 2052 году численность населения составит уже 193 миллиона человек, в случае же успешных мер по контролю за ростом рождаемости - порядка 143 миллионов.

Руководство страны считает прирост населения одной из главных проблем, тормозящих экономическое развитие. При этом, согласно данным переписи 2017 года, Египет остается одним из самых молодых государств - каждому третьему египтянину (34,5%) от 15 до 34 лет.