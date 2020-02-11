В Театре Армена Джигарханяна рассказали о его состоянии

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Состояние народного артиста СССР Армена Джигарханяна стабильное, в ближайшее время он собирается прийти в театр, сообщил РИА Новости завтруппой Театра Армена Джигарханяна Вячеслав Дьяченко.
"(Экс-супруга Джигарханяна) Татьяна Сергеевна рассказала, что Армен Борисович сейчас в хорошем состоянии, в хорошем настроении, и особенно попросила донести до представителей СМИ, что сплетни, которые распространяются сегодня о том, что он брошен и одинок, не соответствуют действительности, что Армен Борисович сейчас находится в окружении своих родных близких людей, к нему постоянно приходят друзья, с которыми он с удовольствием общается", - сказал Дьяченко.
Здоровье Джигарханяна резко ухудшилось в октябре 2017 года: актер попал в больницу, развелся со своей третьей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской и начал с ней судебную тяжбу. Джигарханян регулярно проходил лечение в больницах и санаториях.
Актер был в браке с Татьяной Власовой с 1967 по 2015 год. В сентябре 2019 года в СМИ появилась информация, что она приехала из США, чтобы ухаживать за бывшим мужем.
10 июня 2019, 16:36Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ