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В Театре Армена Джигарханяна рассказали о его состоянии
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РИА Новости

В Театре Армена Джигарханяна рассказали о его состоянии

15:51 11.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАрмен Джигарханян
Армен Джигарханян
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Армен Джигарханян. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Состояние народного артиста СССР Армена Джигарханяна стабильное, в ближайшее время он собирается прийти в театр, сообщил РИА Новости завтруппой Театра Армена Джигарханяна Вячеслав Дьяченко.
"(Экс-супруга Джигарханяна) Татьяна Сергеевна рассказала, что Армен Борисович сейчас в хорошем состоянии, в хорошем настроении, и особенно попросила донести до представителей СМИ, что сплетни, которые распространяются сегодня о том, что он брошен и одинок, не соответствуют действительности, что Армен Борисович сейчас находится в окружении своих родных близких людей, к нему постоянно приходят друзья, с которыми он с удовольствием общается", - сказал Дьяченко.
Здоровье Джигарханяна резко ухудшилось в октябре 2017 года: актер попал в больницу, развелся со своей третьей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской и начал с ней судебную тяжбу. Джигарханян регулярно проходил лечение в больницах и санаториях.
Актер был в браке с Татьяной Власовой с 1967 по 2015 год. В сентябре 2019 года в СМИ появилась информация, что она приехала из США, чтобы ухаживать за бывшим мужем.
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10 июня 2019, 16:36
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КультураВиталина Цымбалюк-РомановскаяАрмен Джигарханян
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