В Театре Армена Джигарханяна рассказали о его состоянии

"(Экс-супруга Джигарханяна) Татьяна Сергеевна рассказала, что Армен Борисович сейчас в хорошем состоянии, в хорошем настроении, и особенно попросила донести до представителей СМИ, что сплетни, которые распространяются сегодня о том, что он брошен и одинок, не соответствуют действительности, что Армен Борисович сейчас находится в окружении своих родных близких людей, к нему постоянно приходят друзья, с которыми он с удовольствием общается", - сказал Дьяченко.