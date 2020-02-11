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2020-02-11T15:50+0300
https://ria.ru/20200211/1564553277.html
Бурджанадзе заявила о возможной революции в Грузии
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РИА Новости

Бурджанадзе заявила о возможной революции в Грузии

15:50 11.02.2020
1971
© Sputnik / Леван Авлабрели / Перейти в фотобанкНино Бурджанадзе
Нино Бурджанадзе
© Sputnik / Леван Авлабрели
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 11 фев – РИА Новости. Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе заявила РИА Новости, что в Грузии может начаться революция, если осенние парламентские выборы пройдут без соблюдения норм.
Ранее Верховный суд приговорил экс-главу столицы Грузии, оппозиционера Гиги Угулава к трем годам и двум месяцам тюремного заключения за растрату более 48 миллионов лари (около 17 миллионов долларов) бюджетных средств. После этого оппозиционные партии заявили, что прекращают переговоры с представителями властей по вопросу внесения изменений в избирательную систему. Оппозиция считает приговор Угулава и его задержание политически мотивированными.
"Бойкот объявили не мы, переговоры прекратила власть. Руководство Грузии прекрасно знало, что вместе с дипломатами мы нашли очень приемлемый вариант, которому власть не смогла бы отказать, поэтому они решили пойти ва-банк, чтобы заставить нас встать из-за стола переговоров. Было бы просто неприлично продолжить переговоры, когда человека, который рядом с нами сидел за столом, арестовали в третий раз за одно и то же преступление", - заявила Бурджанадзе.
По мнению политика, после восьми лет правящая партия "Грузинская мечта" начинает вспоминать о предыдущих делах, и это говорит о том, что в Грузии началось и продолжается политическое преследование оппонентов.
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"К сожалению, Иванишвили (Бидзина Иванишвили – основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" - ред.) закончит так же плохо, как закончил Саакашвили (экс-президент Грузии Михаил Саакашвили - ред.). Поэтому оппозиция вынуждена продолжить сидеть за единым столом и действовать координировано, иначе нас пересажают всех по отдельности. Оппозиция будет продолжать действовать. "Грузинская мечта" сделала все для того, чтобы сохранить большинство любой ценой", - сказала Бурджанадзе.
Она отметила, что нужны нормальные выборы, многопартийный парламент, чтобы исключить единоличное правление какой-либо партии. "Если не будут соблюдены элементарные нормы выборов, начнется революция, а этого очень бы не хотелось", - добавила Бурджанадзе.
В декабре 2019 года грузинские оппозиционные силы объединились и стали проводить митинги после того, как парламент провалил принятие изменений в конституцию о переходе к пропорциональной системе выборов. Оппозиционеры и представители правящих властей несколько раз проводили переговоры, однако они были безрезультатными. Митингующие неоднократно блокировали здание парламента, некоторые протесты заканчивались разгоном спецназом.
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