Бурджанадзе заявила о возможной революции в Грузии

ТБИЛИСИ, 11 фев – РИА Новости. Экс-спикер парламента Экс-спикер парламента Грузии , лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе заявила РИА Новости, что в Грузии может начаться революция, если осенние парламентские выборы пройдут без соблюдения норм.

Ранее Верховный суд приговорил экс-главу столицы Грузии, оппозиционера Гиги Угулава к трем годам и двум месяцам тюремного заключения за растрату более 48 миллионов лари (около 17 миллионов долларов) бюджетных средств. После этого оппозиционные партии заявили, что прекращают переговоры с представителями властей по вопросу внесения изменений в избирательную систему. Оппозиция считает приговор Угулава и его задержание политически мотивированными.

"Бойкот объявили не мы, переговоры прекратила власть. Руководство Грузии прекрасно знало, что вместе с дипломатами мы нашли очень приемлемый вариант, которому власть не смогла бы отказать, поэтому они решили пойти ва-банк, чтобы заставить нас встать из-за стола переговоров. Было бы просто неприлично продолжить переговоры, когда человека, который рядом с нами сидел за столом, арестовали в третий раз за одно и то же преступление", - заявила Бурджанадзе.

По мнению политика, после восьми лет правящая партия "Грузинская мечта" начинает вспоминать о предыдущих делах, и это говорит о том, что в Грузии началось и продолжается политическое преследование оппонентов.

"К сожалению, Иванишвили (Бидзина Иванишвили – основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" - ред.) закончит так же плохо, как закончил Саакашвили (экс-президент Грузии Михаил Саакашвили - ред.). Поэтому оппозиция вынуждена продолжить сидеть за единым столом и действовать координировано, иначе нас пересажают всех по отдельности. Оппозиция будет продолжать действовать. "Грузинская мечта" сделала все для того, чтобы сохранить большинство любой ценой", - сказала Бурджанадзе.

Она отметила, что нужны нормальные выборы, многопартийный парламент, чтобы исключить единоличное правление какой-либо партии. "Если не будут соблюдены элементарные нормы выборов, начнется революция, а этого очень бы не хотелось", - добавила Бурджанадзе.