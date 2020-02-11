Минфин попросил разъяснить процедуру разблокировки счетов предприятий

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Минфин просит Банк России разъяснить процедуру разблокировки счетов предприятий малого и среднего бизнеса, заявил в ходе совещания с представителями бизнеса Новгородской области глава ведомства Антон Силуанов

В ходе совещания один из его участников пожаловался премьер-министру Михаилу Мишустину на то, что ежедневно счета предпринимателей блокируются, а "снятие этой блокировки порой занимает недели". Нормы закона о противодействии легализации преступных доходов предписывают банкам блокировать счета клиентов, если некоторые их платежи вызывают сомнение.

"Действительно многие, особенно малые и средние предприниматели обращаются с просьбой упростить, сделать понятной разблокировку этого счета. ... Мы обратились к Центральному банку с тем, чтобы он дал указания, разъяснения, какие документы необходимо представить, чтобы этот счет был разблокирован", - сказал Силуанов.