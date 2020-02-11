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Минфин попросил разъяснить процедуру разблокировки счетов предприятий
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РИА Новости

Минфин попросил разъяснить процедуру разблокировки счетов предприятий

15:48 11.02.2020 (обновлено: 15:49 11.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание министерства финансов РФ. Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Минфин просит Банк России разъяснить процедуру разблокировки счетов предприятий малого и среднего бизнеса, заявил в ходе совещания с представителями бизнеса Новгородской области глава ведомства Антон Силуанов.
В ходе совещания один из его участников пожаловался премьер-министру Михаилу Мишустину на то, что ежедневно счета предпринимателей блокируются, а "снятие этой блокировки порой занимает недели". Нормы закона о противодействии легализации преступных доходов предписывают банкам блокировать счета клиентов, если некоторые их платежи вызывают сомнение.
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"Действительно многие, особенно малые и средние предприниматели обращаются с просьбой упростить, сделать понятной разблокировку этого счета. ... Мы обратились к Центральному банку с тем, чтобы он дал указания, разъяснения, какие документы необходимо представить, чтобы этот счет был разблокирован", - сказал Силуанов.
"Потому что, действительно, очень непонятна процедура такой разблокировки, ее не было, просим Центральный банк такую процедуру определить, чтобы коммерческие банки ею пользовались, чтобы это тоже не было препятствием для продолжения работы", - добавил министр.
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Антон СилуановЦентральный Банк РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)РоссияЭкономика
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