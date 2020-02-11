В Тюмени завели дело на подростка из-за пранка про коронавирус

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Полиция завела административное дело о мелком хулиганстве в отношении школьника из Тюмени, опубликовавшего в социальной сети видеопранк, на котором в костюме химзащиты вместе с друзьями имитировал поимку якобы зараженных коронавирусом людей, сообщили РИА Новости в областном главке МВД.
Ранее оперативный штаб региона по профилактике коронавируса сообщил, что 10 февраля в Instagram появился ролик от блогера, в котором он вместе со своими друзьями в костюмах химзащиты и противогазах имитирует поимку якобы зараженных коронавирусом людей. Пранкером оказался ученик одной из тюменских школ. По данному факту проводится педагогическое расследование, организовано индивидуальное сопровождение несовершеннолетнего и его семьи.
"Действительно, была проверка. В настоящее время сотрудниками полиции установлен 17-летний житель областного центра, который вместе со своими знакомыми снял, а потом разместил в интернет видеоролик. В настоящее время в отношении молодого человека составлен административный протокол по статье 20.1 кодекса об административных правонарушениях РФ, то есть мелкое хулиганство. Материал будет передан в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия решения", – сказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что другие участники видеоролика, которые имитировали приступы опасного заболевания, устанавливаются сотрудниками полиции.
Ранее в Москве пранкер Кароматулло Джаборов в вагоне электропоезда, следовавшего от станции "Полежаевская" до "Улицы 1905 года", упал, имитируя внезапный приступ. Его сообщники стали кричать, что у него опасная вирусная инфекция, провоцируя панику среди пассажиров. Впоследствии ролик появился в интернете. В понедельник 10 февраля суд арестовал его до 8 марта по обвинению в хулиганстве.
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