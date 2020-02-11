В Тюмени завели дело на подростка из-за пранка про коронавирус

"Действительно, была проверка. В настоящее время сотрудниками полиции установлен 17-летний житель областного центра, который вместе со своими знакомыми снял, а потом разместил в интернет видеоролик. В настоящее время в отношении молодого человека составлен административный протокол по статье 20.1 кодекса об административных правонарушениях РФ, то есть мелкое хулиганство. Материал будет передан в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия решения", – сказал собеседник агентства.