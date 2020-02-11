В Польше группу россиян, украинцев и белорусов избили за русскую речь

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В Польше приезжих из России и В Польше приезжих из Украины Белоруссии избили из-за того, что они говорили по-русски. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza

Инцидент произошел в городе Торунь. Поздно ночью неизвестные с криками " Польша для поляков" напали на группу из пяти человек, среди которых были иностранцы, а также местные жители.

"Они не испытывали угрызений совести из-за того, что ударили девушку. У моего коллеги, поляка-репатрианта, сломана кость черепа, но, к счастью, травма оказалась не очень серьезной", — написал в фейсбуке один из пострадавших, проживающий в Торуни.

По его словам, люди на улице никак не пытались помочь иностранцам и остановить нападавших.

"Я побывал в разных странах. Будь то Россия, Украина или Китай — везде ко мне относились с уважением, и я мог рассчитывать на помощь других людей", — говорится в посте пострадавшего.

Он добавил, что подобные случаи притеснений и нападений на национальной почве в последнее время участились. Мужчина написал, что после этого не понимает, как приглашать в Польшу своих друзей из других стран.