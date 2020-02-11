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2020-02-11T15:53+0300
https://ria.ru/20200211/1564552963.html
В Польше группу россиян, украинцев и белорусов избили за русскую речь
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РИА Новости

В Польше группу россиян, украинцев и белорусов избили за русскую речь

15:48 11.02.2020 (обновлено: 15:53 11.02.2020)
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© Depositphotos / Patryk_KosmiderПольская полиция
Польская полиция
© Depositphotos / Patryk_Kosmider
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В Польше приезжих из Украины, России и Белоруссии избили из-за того, что они говорили по-русски. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Инцидент произошел в городе Торунь. Поздно ночью неизвестные с криками "Польша для поляков" напали на группу из пяти человек, среди которых были иностранцы, а также местные жители.
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"Они не испытывали угрызений совести из-за того, что ударили девушку. У моего коллеги, поляка-репатрианта, сломана кость черепа, но, к счастью, травма оказалась не очень серьезной", — написал в фейсбуке один из пострадавших, проживающий в Торуни.
По его словам, люди на улице никак не пытались помочь иностранцам и остановить нападавших.
"Я побывал в разных странах. Будь то Россия, Украина или Китай — везде ко мне относились с уважением, и я мог рассчитывать на помощь других людей", — говорится в посте пострадавшего.
Он добавил, что подобные случаи притеснений и нападений на национальной почве в последнее время участились. Мужчина написал, что после этого не понимает, как приглашать в Польшу своих друзей из других стран.
Как сообщили в полиции, инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Полицейские пытаются установить личности преступников.
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ПольшаБелоруссияРоссияУкраинаВ мире
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В Польше минимальная зарплата в 3,7 раза больше, а средняя в 2 раза больше чем в РФ. При этом разница в коммунальных платежах, цене топлива или продуктов составляет 1,5, 1,7 и 1,15 раз соответсвенно, что перекрывается двукратной разницей в зарплате, и трёхкратной разницей в минимальной зарплате, что говорит о лучшей социальной защищённости бедных слоёв населения.
11 февраля, 16:57
Сережа Кукин
286422197
А в Европе - тишина... "Разве что-то случилось?" А уж как Корейба давно выпрашивает "благодарность" за свою русофобию...А если с таким что-то случится, вся Европа визжать будет от "возмущения путинским рЫжимом".
11 февраля, 15:56
Gross-Meyster.ru
37830307
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