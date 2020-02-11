Синоптики пообещали раннюю весну в европейской части России

"Вы видите, что год необычный. В Москве до сих пор нет снега, кстати, утром вылетали, был сильный снег, наверное, по прилете растает. Поэтому сложно сказать, это предварительная информация", — пояснил Шумаков.

По словам главы ведомства, информация о половодье по регионам страны будет известна ближе к середине марта.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что до вечера среды в Москве может выпасть до пяти сантиметров снега.

По мнению синоптика, те два сантиметра снежного покрова, которые выпали в ночь с понедельника на вторник, не растают полностью, а лишь подтают, так как температура будет держаться на отметке около нуля.