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Синоптики пообещали раннюю весну в европейской части России
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РИА Новости

Синоптики пообещали раннюю весну в европейской части России

15:43 11.02.2020 (обновлено: 17:23 11.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника "Коломенское"
Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника Коломенское
© РИА Новости / Максим Блинов
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УФА, 11 фев — РИА Новости. Весна в европейской части России может наступить через несколько недель, заявил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков в Ижевске.
Он добавил, что это пока предварительные расчеты.

"Вы видите, что год необычный. В Москве до сих пор нет снега, кстати, утром вылетали, был сильный снег, наверное, по прилете растает. Поэтому сложно сказать, это предварительная информация", — пояснил Шумаков.

По словам главы ведомства, информация о половодье по регионам страны будет известна ближе к середине марта.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что до вечера среды в Москве может выпасть до пяти сантиметров снега.
По мнению синоптика, те два сантиметра снежного покрова, которые выпали в ночь с понедельника на вторник, не растают полностью, а лишь подтают, так как температура будет держаться на отметке около нуля.
На следующей неделе ожидается "более значимый снегопад", заключила Позднякова.
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