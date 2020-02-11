Омбудсмен поможет подростку, если его связь с педагогом подтвердится

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Уполномоченный по правам ребенка в Астраханской области готова оказать помощь подростку, если информация, распространяемая в СМИ о его связи с учительницей, подтвердится, сообщил РИА Новости представитель аппарата уполномоченного.
Ранее новостной портал "Астрахань FM" сообщил со ссылкой на мать одного из учеников астраханской школы №32, что учительница занималась сексом с девятиклассником, а компрометирующее видео якобы уже несколько дней обсуждают в школе. Следователи начали проверку этой информации. По данным горадминистрации, директор школы уволилась 7 февраля по собственному желанию, управление образования города также организовало проверку.
По словам представителя аппарата уполномоченного по правам ребенка Астраханской области, в настоящее время ими направлен запрос в следственный комитет о результатах проверки. "Если распространяемая информация подтвердится, уполномоченный по правам ребенка при необходимости готова оказать всестороннюю помощь семье, в том числе содействие организации психологической помощи", - сказал собеседник.
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