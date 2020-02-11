Омбудсмен поможет подростку, если его связь с педагогом подтвердится

По словам представителя аппарата уполномоченного по правам ребенка Астраханской области, в настоящее время ими направлен запрос в следственный комитет о результатах проверки. "Если распространяемая информация подтвердится, уполномоченный по правам ребенка при необходимости готова оказать всестороннюю помощь семье, в том числе содействие организации психологической помощи", - сказал собеседник.