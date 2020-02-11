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Омбудсмен поможет подростку, если его связь с педагогом подтвердится
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РИА Новости

Омбудсмен поможет подростку, если его связь с педагогом подтвердится

15:43 11.02.2020
11511
© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкДети в школе
Дети в школе
© РИА Новости / Антон Уницын
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Уполномоченный по правам ребенка в Астраханской области готова оказать помощь подростку, если информация, распространяемая в СМИ о его связи с учительницей, подтвердится, сообщил РИА Новости представитель аппарата уполномоченного.
Ранее новостной портал "Астрахань FM" сообщил со ссылкой на мать одного из учеников астраханской школы №32, что учительница занималась сексом с девятиклассником, а компрометирующее видео якобы уже несколько дней обсуждают в школе. Следователи начали проверку этой информации. По данным горадминистрации, директор школы уволилась 7 февраля по собственному желанию, управление образования города также организовало проверку.
По словам представителя аппарата уполномоченного по правам ребенка Астраханской области, в настоящее время ими направлен запрос в следственный комитет о результатах проверки. "Если распространяемая информация подтвердится, уполномоченный по правам ребенка при необходимости готова оказать всестороннюю помощь семье, в том числе содействие организации психологической помощи", - сказал собеседник.
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10 февраля, 20:56
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33240016
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Астраханская областьПроисшествия
Популярные комментарии
А кто поможет учительнице?
11 февраля, 15:45
Svinka Ontherun
1410001
"Подросток" решил снять домашнее порно и шантажировать училку, показал дружкам, в итоге все это разбрелось по смартфонам учеников. Что, никто не задумывается о том, как это видео разошлось по всей школе? Ему не "психологическая помощь" нужна, а лет пять в ИТК за подготовку к вымогательству.
11 февраля, 16:34
Анжелика Курлаева
1201011
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