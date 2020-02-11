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Торговый центр в Алма-Ате эвакуировали из-за муляжа бомбы
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РИА Новости

Торговый центр в Алма-Ате эвакуировали из-за муляжа бомбы

15:42 11.02.2020
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© AP Photo / Vladimir TretyakovПолиция в Казахстане
Полиция в Казахстане
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Полиция в Казахстане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 11 фев – РИА Новости. Сотрудники и посетители торгового центра в центре Алма-Аты во вторник были эвакуированы из-за обнаружения в здании подозрительного предмета, который оказался муляжом взрывного устройства, сообщила пресс-служба городского департамента полиции.
"Специалистами был изучен оставленный предмет. Речь идет о бытовых принадлежностях, имитирующих взрывное устройство. На самом деле никакой опасности они не представляли", - говорится в сообщении департамента.
В настоящее время торговый центр вернулся к работе.
"Оперативными подразделениями департамента полиции устанавливаются другие обстоятельства дела, а также личность человека, который оставил этот предмет", - информирует пресс-служба городской полиции.
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