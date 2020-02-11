Торговый центр в Алма-Ате эвакуировали из-за муляжа бомбы

АЛМА-АТА, 11 фев – РИА Новости. Сотрудники и посетители торгового центра в центре Сотрудники и посетители торгового центра в центре Алма-Аты во вторник были эвакуированы из-за обнаружения в здании подозрительного предмета, который оказался муляжом взрывного устройства, сообщила пресс-служба городского департамента полиции.

"Специалистами был изучен оставленный предмет. Речь идет о бытовых принадлежностях, имитирующих взрывное устройство. На самом деле никакой опасности они не представляли", - говорится в сообщении департамента.

В настоящее время торговый центр вернулся к работе.