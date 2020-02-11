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В Кургане задержали мужчину, стрелявшего по полицейским из окна дома
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РИА Новости

В Кургане задержали мужчину, стрелявшего по полицейским из окна дома

15:43 11.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковЗадержание подозреваемого
Задержание подозреваемого
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ЧЕЛЯБИНСК, 11 фев – РИА Новости. Молодой человек выстрелил из окна жилого дома в Кургане в проезжающий по дороге автомобиль ДПС, полицейский получил травмы, подозреваемый задержан, сообщает во вторник пресс-служба УМВД России по региону.
По данным полиции, на улице Дзержинского в Кургане в окно служебного автомобиля ДПС ГИБДД УМВД России по Кургану, находившегося на маршруте патрулирования, выстрелили из пневматического пистолета. В результате был ранен полицейский, находившийся в машине.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлено, что выстрел из окна лестничного проёма подъезда жилого дома произвёл ранее судимый молодой человек. В кратчайшие сроки его местонахождение было установлено сотрудниками уголовного розыска", - говорится в сообщении.
В настоящее время злоумышленник задержан, уточняется в сообщении.
По данному факту следственными органами СУ СКР по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), поясняется в сообщении. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, добавляет пресс-служба.
Сотрудник полиции
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КурганКурганская областьПроисшествия
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