В Кургане задержали мужчину, стрелявшего по полицейским из окна дома

ЧЕЛЯБИНСК, 11 фев – РИА Новости. Молодой человек выстрелил из окна жилого дома в Кургане в проезжающий по дороге автомобиль ДПС, полицейский получил травмы, подозреваемый задержан, сообщает во вторник пресс-служба УМВД России по региону.
По данным полиции, на улице Дзержинского в Кургане в окно служебного автомобиля ДПС ГИБДД УМВД России по Кургану, находившегося на маршруте патрулирования, выстрелили из пневматического пистолета. В результате был ранен полицейский, находившийся в машине.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлено, что выстрел из окна лестничного проёма подъезда жилого дома произвёл ранее судимый молодой человек. В кратчайшие сроки его местонахождение было установлено сотрудниками уголовного розыска", - говорится в сообщении.
В настоящее время злоумышленник задержан, уточняется в сообщении.
По данному факту следственными органами СУ СКР по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), поясняется в сообщении. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, добавляет пресс-служба.