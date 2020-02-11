В Кургане задержали мужчину, стрелявшего по полицейским из окна дома

ЧЕЛЯБИНСК, 11 фев – РИА Новости. Молодой человек выстрелил из окна жилого дома в Молодой человек выстрелил из окна жилого дома в Кургане в проезжающий по дороге автомобиль ДПС, полицейский получил травмы, подозреваемый задержан, сообщает во вторник пресс-служба УМВД России по региону.

По данным полиции, на улице Дзержинского в Кургане в окно служебного автомобиля ДПС ГИБДД УМВД России по Кургану, находившегося на маршруте патрулирования, выстрелили из пневматического пистолета. В результате был ранен полицейский, находившийся в машине.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлено, что выстрел из окна лестничного проёма подъезда жилого дома произвёл ранее судимый молодой человек. В кратчайшие сроки его местонахождение было установлено сотрудниками уголовного розыска", - говорится в сообщении.

В настоящее время злоумышленник задержан, уточняется в сообщении.